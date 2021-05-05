疫情升溫　陳啟能質詢市府是否思考停辦里鄰活動

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陳啟能質詢民政局長柯慶忠「疫情升溫，是否思考停辦里鄰的活動」，萬一民眾到外地參加里鄰活動的過程中染疫，誰要擔負這個責任與風險？柯慶忠回應，市府因應疫情會採取滾動式的檢討，目前29區陸續進行的里鄰活動，已持續強化落實防疫的措施，隨時依當前中央流行疫情指揮中心公布的疫情狀況，在符合契約規範及政府採購法等相關規定下，必要時就聯誼活動內容作最適調整。
針對新北市公共自行車YouBike租賃系統合約將於今年8月屆滿，陳啟能也關心民眾租借YouBike的便利性與權益，因此質詢交通局長鍾鳴時YouBike有多久設站點？未來是否不在新北市增設YouBike站？YouBike1.0合約到期後，民眾未來在新北市借車是否可以在台北市還車？及YouBike1.0、YouBike2.0新舊系統營運等相關的問題。
交通局長鍾鳴時表示，YouBike建置以達到合約的650站，每站設置成本約150萬元，已有快1年未再增設站點，目前不會再擴充站點，而新合約已完成公開閱覽，預計5月底上網公告招商；交通局要求廠商提出的升級計畫中，必須包含解決跨市租還車的方案外，每年收取800萬元權利金、租借站從650站擴增到1500站，估算現行YouBike車輛將在2025年全面換新。
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