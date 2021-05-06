超市狂嗑試吃草莓！女童不顧勸導「嗆一句」 全場無言了
每個孩子都是家裡的天使，但若是管教不當，就有可能替他人帶來困擾，甚至是養成了很多不好的習慣。大陸就有名5歲女童和奶奶去逛超市，結果奶奶竟以試吃的名義，讓女童猛吃草莓，最後店員出面勸阻，卻遭女童大吼一句，讓全場的人都傻眼了。
編輯中心/綜合報導
2021-05-06 00:19:51
根據《騰訊網》報導，大陸有一名奶奶帶著五歲的女童去超市，而超市剛好在做草莓促銷活動，工作人員也拿出了些樣品做試吃，以便顧客更好的品嚐、購買。女童見狀便向奶奶說想要吃草莓，於是奶奶讓她去吃。
沒想到女孩一口接一口吃，在旁的工作人員看到後，便向奶奶建議「看起來孩子很喜歡，都吃這麼多了，肯定很好吃，給孩子買點吧」，但奶奶卻說「擺在那免費品嚐的水果，無論是誰都可以吃吧，更何況是一個孩子」。
無奈的工作人員只好轉向女童說「小姑娘，你把草莓都吃完的話，別人就吃不到了，好吃的話，就請奶奶買幾個」，結果女童聽完後，竟直接大吼「憑什麼不讓我吃，我奶奶說了可以隨便吃的，在這吃飽了就不用買了，你不讓我吃信不信我打死你」。
女童的這句話，讓在場人的看傻了眼，奶奶也覺得相當尷尬，於是就快速拉著女童離去。許多網友看完都認為，這麼小的孩子不但學人佔便宜，態度還這麼差，十分不應該。（編輯：許智超）