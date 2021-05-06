NOW早報／便當哪道菜最沒誠意？老饕狂喊「1物」：賺太大

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原PO在PTT貼文指出「便當大家都很常吃，常常看到的配菜包括三色豆、豆芽菜、酸菜、紅蘿蔔炒蛋、菜脯、海茸（電話線）這些，想請問大家吃便當看到哪道菜覺得最沒有誠意呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「三色豆沒錯啊」、「豆芽菜真的噁＝＝」、「蒸蛋也感覺很沒誠意，但我超愛」、「自助餐要自己夾才安心，指定人家包的就會遇到很爛的配菜」、「酸菜跟菜脯根本不叫菜啊」、「外買的菜脯、豆棗之類的」、「豆棗也很瞎是真的」、「出現三色豆我一定生氣」。
不過，更多人點名的配菜是「玉米粒」，「玉米粒我真的不懂＝＝」、「玉米粒真的超隨便，老闆真的賺太大」、「整個格子都是玉米粒，超混的」、「玉米粒就算了，連炒肉末都沒有....」、「有些玉米還給你炒三色豆，氣死」、「炒玉米粒....」。
今日天氣／鋒面遠離天氣回穩 各地日夜溫差大
今（6）日鋒面遠離，各地天氣恢復多雲到晴，只有東半部地區雲量稍多偶有局部降雨，午後山區也有局部降雨；溫度方面，清晨東北風影響，中部以北及東半部低溫20至22度，南部24、25度，北台灣白天溫度明顯回升，北部及東半部高溫27至29度，中南部地區可達30度以上，尤其台南及高雄局部地區可能出現36度的高溫，各地溫差稍大，需留意溫度變化適時調整穿著。
空服員、機師違法群聚 華航祭最重懲處恐解僱
華航諾富特群聚感染事件持續延燒，由於機師和空姐在自己健康管理期間違法聚餐，指揮中心昨（5）日表示，依法最高可處15萬罰金，而華航也表示，空勤組員如有違反防疫規定，將召開人評會調查，情節重大者將處以停職、甚至解僱。
諾富特群聚感染！醫曝飯店「最髒4物品」：使用前先清潔
華航機師染疫案燒到防疫旅館諾富特飯店，目前已累積28例確診，其中16例為本土案例。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒就在臉書曝光「高危險族群」，並提醒民眾，飯店內「4大物品」最髒，恐隱藏許多病毒，使用前最好先清潔一下，不可不慎！
飯店內誰是高危險族群？黃軒表示「不是房客，也不是飯店內的招待人員...是『房務工作人員』，飯店內工作人員那麼多，為什麼偏偏是案1120被傳染呢？就像台灣近日的1120案，據新聞報導，他是從事『房務工作』的主管，研究人員發現病毒很容易在整個飯店內傳播。客人和客房打掃人員容易使病毒從一個受污染的房間，傳播污染到其他客房及公共區域地方。進一步研究發現，客房打掃人員在清潔過程中，更易將病毒從受污染的房間傳播污染到到另一個房間。」
黃軒接著指出，飯店內最髒的東西不在房間裡，而是在客房打掃人員放了一堆清潔用品的拖車內！負責打掃的人員，最容易把病毒，從一個房間傳播到另一個房間去，如果華航機師，從美國或其他國，高風險地區帶著病毒回來，一律住入飯店做防疫工作的天數限定，當防疫天數一結束，華航機師退房，那麼房間內早已多天被病毒污染了，這時輪到房務人員來打掃，若不慎將自己的手和淸潔工具沾到滿滿病毒，然後繼續一間又一間的打掃...最後再回到自己房務工作室，會繼續傳播給主管（例如1120案例 ）和其他不知情的飯店內工作人員，當然也會繼續把病毒留下給下一位入住的房客機師。
與蓋茲關係不尋常？美女翻譯遭起底 闢謠「無瓜勿cue」
微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和結縭的27年的妻子梅琳達（Melinda Gates）爆出離婚震撼彈，引起各界猜測離婚原因。同一時間，長期擔任比爾蓋茲中文翻譯的王喆（Zhe "Shelly" Wang），她的身分近期也成為了關注焦點，還有外媒指出，比爾蓋茲和王喆有一段不尋常的關係。
影／黑雲罩綠頂！吳怡農上火線排黑 鎖定與趙介佑等5人
已經辭職的民進黨北市黨部評召趙映光之子趙介佑涉嫌染毒、染黑，重創民進黨形象。民進黨台北市黨部主委吳怡農昨（5）三度親上火線宣示黨部改革排黑，吳怡農透露，他們開始清查從與趙介佑之前一起入黨的黨員資格、身份，是否違反入黨規範，目前已經鎖定5人，會深入了解，一但發現違反黨規，就會立刻嚴懲，該開除就開除。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。