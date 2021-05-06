NOW早報／便當哪道菜最沒誠意？老饕狂喊「1物」：賺太大

▲便當店老闆曬出自家菜色，要網友評評理，並表示自己用的都是真材實料。（圖/爆怨2公社）
▲便當因為其多元的菜色，成為不少人每週必吃的食物之一。（示意圖/爆怨2公社）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 06:00:00

便當哪道菜最沒誠意？老饕秒答「魔王菜色」：老闆賺太大

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便當因為其便利的關係，其菜色眾多又便宜，成為不少人每週必吃的食物之一，不過在眾多菜色中，總是有些地雷品項，讓人一打開就覺得沒有食慾。近日，網友就討論「請問哪一道便當菜讓你覺得最沒有誠意？」貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「便當大家都很常吃，常常看到的配菜包括三色豆、豆芽菜、酸菜、紅蘿蔔炒蛋、菜脯、海茸（電話線）這些，想請問大家吃便當看到哪道菜覺得最沒有誠意呢？」

貼文一出，網友紛紛回應「三色豆沒錯啊」、「豆芽菜真的噁＝＝」、「蒸蛋也感覺很沒誠意，但我超愛」、「自助餐要自己夾才安心，指定人家包的就會遇到很爛的配菜」、「酸菜跟菜脯根本不叫菜啊」、「外買的菜脯、豆棗之類的」、「豆棗也很瞎是真的」、「出現三色豆我一定生氣」。

▲先前漫畫家葉明軒畫圖，分享便當最難吃的12道配菜，引發討論。（圖／葉明軒臉書）
▲先前漫畫家葉明軒畫圖，分享便當最難吃的12道配菜，引發討論。（圖／葉明軒臉書）
不過，更多人點名的配菜是「玉米粒」，「玉米粒我真的不懂＝＝」、「玉米粒真的超隨便，老闆真的賺太大」、「整個格子都是玉米粒，超混的」、「玉米粒就算了，連炒肉末都沒有....」、「有些玉米還給你炒三色豆，氣死」、「炒玉米粒....」。

今日天氣／鋒面遠離天氣回穩　各地日夜溫差大

今（6）日鋒面遠離，各地天氣恢復多雲到晴，只有東半部地區雲量稍多偶有局部降雨，午後山區也有局部降雨；溫度方面，清晨東北風影響，中部以北及東半部低溫20至22度，南部24、25度，北台灣白天溫度明顯回升，北部及東半部高溫27至29度，中南部地區可達30度以上，尤其台南及高雄局部地區可能出現36度的高溫，各地溫差稍大，需留意溫度變化適時調整穿著。

空服員、機師違法群聚　華航祭最重懲處恐解僱

華航諾富特群聚感染事件持續延燒，由於機師和空姐在自己健康管理期間違法聚餐，指揮中心昨（5）日表示，依法最高可處15萬罰金，而華航也表示，空勤組員如有違反防疫規定，將召開人評會調查，情節重大者將處以停職、甚至解僱。

▲華航諾富特飯店機師染疫關係圖。（圖／NOWnews製作）
▲華航諾富特飯店機師染疫關係圖。（圖／NOWnews製作）
諾富特群聚感染！醫曝飯店「最髒4物品」：使用前先清潔

華航機師染疫案燒到防疫旅館諾富特飯店，目前已累積28例確診，其中16例為本土案例。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒就在臉書曝光「高危險族群」，並提醒民眾，飯店內「4大物品」最髒，恐隱藏許多病毒，使用前最好先清潔一下，不可不慎！

飯店內誰是高危險族群？黃軒表示「不是房客，也不是飯店內的招待人員...是『房務工作人員』，飯店內工作人員那麼多，為什麼偏偏是案1120被傳染呢？就像台灣近日的1120案，據新聞報導，他是從事『房務工作』的主管，研究人員發現病毒很容易在整個飯店內傳播。客人和客房打掃人員容易使病毒從一個受污染的房間，傳播污染到其他客房及公共區域地方。進一步研究發現，客房打掃人員在清潔過程中，更易將病毒從受污染的房間傳播污染到到另一個房間。」 

▲華航機師染疫事件持續擴大，桃園諾富特飯店也被要求全棟淨空消毒。（圖／翻攝網路）
▲華航機師染疫事件持續擴大，桃園諾富特飯店也被要求全棟淨空消毒。（圖／翻攝網路）
黃軒接著指出，飯店內最髒的東西不在房間裡，而是在客房打掃人員放了一堆清潔用品的拖車內！負責打掃的人員，最容易把病毒，從一個房間傳播到另一個房間去，如果華航機師，從美國或其他國，高風險地區帶著病毒回來，一律住入飯店做防疫工作的天數限定，當防疫天數一結束，華航機師退房，那麼房間內早已多天被病毒污染了，這時輪到房務人員來打掃，若不慎將自己的手和淸潔工具沾到滿滿病毒，然後繼續一間又一間的打掃...最後再回到自己房務工作室，會繼續傳播給主管（例如1120案例 ）和其他不知情的飯店內工作人員，當然也會繼續把病毒留下給下一位入住的房客機師。

與蓋茲關係不尋常？美女翻譯遭起底　闢謠「無瓜勿cue」

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和結縭的27年的妻子梅琳達（Melinda Gates）爆出離婚震撼彈，引起各界猜測離婚原因。同一時間，長期擔任比爾蓋茲中文翻譯的王喆（Zhe "Shelly" Wang），她的身分近期也成為了關注焦點，還有外媒指出，比爾蓋茲和王喆有一段不尋常的關係。

▲微軟創辦人比爾蓋茲離婚，「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」翻譯王喆遭起底。（圖／美聯社／達志影像／王喆微博）
▲微軟創辦人比爾蓋茲離婚，「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」翻譯王喆遭起底。（圖／美聯社／達志影像／王喆微博）
影／黑雲罩綠頂！吳怡農上火線排黑　鎖定與趙介佑等5人

已經辭職的民進黨北市黨部評召趙映光之子趙介佑涉嫌染毒、染黑，重創民進黨形象。民進黨台北市黨部主委吳怡農昨（5）三度親上火線宣示黨部改革排黑，吳怡農透露，他們開始清查從與趙介佑之前一起入黨的黨員資格、身份，是否違反入黨規範，目前已經鎖定5人，會深入了解，一但發現違反黨規，就會立刻嚴懲，該開除就開除。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

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否，不用公布
97.3%2.7%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
13.89%86.11%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
70.37%29.63%
2021-05-04-2021-05-07
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