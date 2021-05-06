她好市多買特殊干貝問「能吃嗎」？網見1動作怒了：浪費

▲一名桃園網友逛好市多賣場時發現手推車上竟掛著一袋烤雞。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲一名女網友日前到好市多買到特殊干貝，不知能不能吃，貼文一出，網友見她1動作全怒了。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 09:47:16

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，對此，就有一名女網友日前到好市多購買一盒干貝，但她卻看見一顆「特殊顏色的干貝」，不知到底能不能吃，怎知貼文一出，網友卻尷尬直呼「很浪費」！

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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己日前到好市多購買了一盒北海道產的「生食用帆立貝柱」，但她將干貝拿出來泡水，發現有一顆顏色特別不同，因此不知到底能不能食用，便好奇詢問「請問這顆獨特的橘紅色干貝可以吃嗎」？

▲一名女網友在臉書社團《Costco好市多
▲一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，詢問「請問這顆獨特的橘紅色干貝可以吃嗎」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，引起熱議，「為什麼我買的都沒這樣欸」、「此乃貝王呀」、「恭喜中頭獎了」、「恭喜你抽到金賞」、「說是生食級，買過好多還是不敢生食，用煎的孫子最喜歡吃，自然退冰即可」、「這是干貝正常基因現象，不用害怕，OK的」、「萬中選一」。

不過，許多網友看到原PO將干貝「拿去泡水」，紛紛傻眼，「自然解凍即可，泡水鮮度跑一半」、「泡水GG，下一盒」、「生食級干貝泡水？嗯……」、「干貝可惜了」、「不能泡水的內」、「先不管顏色，你知道你浪費食物了嗎」。

也有網友分享，「泡水就不要生食了，甜度也不見了，下次要煮前一晚拿到冷藏退冰」、「我都放塑膠袋內再泡水退冰，不然就是把要吃的量先拿起來，前一晚放冷藏退」、「可以，但退冰方式不對哦！可以用冰開水流水退，或放冷藏自然退冰，7℃自然退冰大約需要4-8小時，看保冰狀況」、「直接冷藏退啊」。

另外，還有人表示，「記得上次買，銷售阿姨說是母的，說母的比較甜比較好吃，我是吃不太出來啦」、「母的，不要的話我要啊」、「哇嗚，母的喔，珍貴呢」、「一般干貝多是白色或乳白色，紅褐色色澤的干貝則是因為基因變異，並非劣質品。在日本因顏色討喜而被單獨挑出販售，價格相較如白色干貝較高，也會用於特殊節慶」。（編輯：郭佩蓉）

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