30種飲料喝到爽！女衝火鍋吃到飽喊賺到　老饕愣：有陷阱

美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，
▲網友分享自己去吃火鍋吃到飽時，看到店家冰櫃內有高達三十種飲料，還有甜點。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 11:07:30｜2021-05-06 11:17:39

台灣吃到飽餐廳的種類繁多，舉凡燒烤、火鍋甚至是火烤兩吃，各家都會主打自己食材多樣、CP值最高來攬客。近日，就有網友分享去吃火鍋吃到飽，結果看到冰箱裡面竟然有高達30種飲品隨人喝，還有其許多甜點，讓他大讚CP值超高，貼文引發熱議。

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一名女網友在臉書「爆廢公社」貼文指出「這間是當地超夯的吃到飽火鍋店，可以說是肉食主義者的最愛，而且更狂的是，他的buffer飲料口味超過30幾種，來吃的基本上都覺得蠻划算的」只見貼出的照片，各式各樣鋁箔包飲料都有，甚至還有豆花、布丁、水果等等，種類繁多，非常豐富。

▲網友分享自己
▲網友分享自己去吃火鍋吃到飽時，看到店家冰櫃內有高達三十種飲料，還有甜點。（圖／爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛回應「這麼好康，跪求是哪間？」、「好猛喔＝＝第一次看到三十幾種飲料的」、「太神了吧...哪一間啊」、「小瓶的不會浪費，店家蠻聰明的」、「太豐富了，看起來真的很像合作社欸」、「左邊那排不說我以為是去逛超商勒＝＝」、「要不是右邊的水果，真的以為在逛賣場」。

不過，也有內行人表示「ㄜ....多喝一點，一下就飽死你」、「甜飲料會增加飽足感，吃到飽餐廳的陷阱」、「仔細看那些飲料都是甜飲料，甜點更不用說，增加飽足感用的」；事實上，知名美食部落客《小乾倩倩的遊戲美食》也曾分享過，去吃到飽千萬不要喝過多的飲料以及甜點，這些東西會短暫讓你感到飽足，若是對於高價位吃到飽來說，是非常不划算的食物種類。（編輯：張嘉哲）

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