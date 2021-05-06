影／諾富特負責單位頻被甩鍋？陳時中：下午開會說清楚
華航諾富特群聚案至今已經累計28人確診，而諾富特飯店到底誰來管？中央政府、桃園地方、民航局和華航責權不清問題浮現，指揮中心指揮官陳時中今（6）日受訪表示，當時只有諾富特二館被列為全棟防疫旅館，一館為分層供外籍組員使用，下午將和有關單位開會釐清。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-06 11:12:22｜2021-05-06 12:04:54
陳時中表示，諾富特飯店在權責問題上比較特殊，是屬於民航局指定的外籍航空公司過境使用旅社，另外則是也申請為檢疫旅館，當初獲知飯店二館為全棟作為檢疫使用，一館是分層作為檢疫旅館使用。
但桃園市長鄭文燦數次強調，諾富特一直都是中央在管，至今未納入桃園管理，陳時中昨日則說，即使諾富特被民航局指定為外籍航空過境旅社，但檢疫旅館就是地方權責，讓外界質疑中央與地方互相甩鍋。
陳時中表示，桃園市府認為，被列為防疫旅館的二館才是地方管理的業務，一館則不清楚，「執行起來才會有漏洞」，不過他強調，並沒有甩鍋的問題，法規一直都存在，所以權責也都有，今日下午五點，將召集桃園市政府、民航局、華航和指揮中心一起開會，研議相關法規，能把權責弄更清楚。
另外，針對華航群聚案的清零計畫，陳時中表示，已與華航取得初步共識，上午還在針對細節做最後定案，下午記者會就會公布，同時強調，任何措施都可能會有漏洞，「有問題就修正，盡量把漏洞補起來。」