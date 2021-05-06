他嘆「郵局工作真要三思」　更秀國稅局資料：根本做功德

▲農曆新年將至，7家公股銀行及郵局3日到9日可換新鈔。圖為台灣銀行。（圖／記者葉政勳拍攝，2021.2.3）
▲他嘆「郵局工作真要三思」，更秀國稅局資料。（圖／記者葉政勳拍攝，2021.2.3）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 11:47:03

郵局工作被不少民眾認為是鐵飯碗，每年中華郵政招考更是吸引不少人報名。沒想到近日卻有網友在網路上表示自己的甘苦談，直言「在郵局工作真要三思」，甚至更秀出了國稅局寄給自己的資料，直言「根本都在做功德」，引起熱議。

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▲原PO更隨文附上他自己的國稅局資料，從照片中可以看到，年薪的數字呈如他所說。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲原PO更隨文附上他自己的國稅局資料，從照片中可以看到，年薪的數字呈如他所說。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「郵局工作真的要三思」的文章表示，「郵局考試準備要報名了，我以一位過來人的經驗，勸大家要考報名前，記得三思，我是在櫃台服務，剛入局幾年，薪水真的很差，年薪才67萬左右，平均一個月才5W6」，原PO更隨文附上他自己的國稅局資料，從照片中可以看到，年薪的數字呈如他所說，原PO也直言「又不能準時下班，每天下班平均要奉獻十分鐘做功德，早上又要提早十分鐘就先到郵局準備，根本功德做好做滿，然後調薪，像今年說要加薪4800，很多長官說，民眾反彈不會過，我是很想問這樣辛苦的工作，一個月加薪4800不為過吧？也不能因為外面企業不加薪，我們才加4800而已，就說觀感不好吧？希望今年一個月加薪4800的案子能過」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「你可以去做其他工作看看什麼才叫做爛公司呀，一堆比這個爛的，郵局工作內容也沒到很累壓力大」、「我覺得這樣薪水很不錯了 也不用輪三班，見紅也有休，加班也沒多久的時間，年終也不錯阿」、「這跟地區有關，67萬在台北跟南部是截然不同的」、「已經很好了啦，私部門是平均一天做功德1小時欸，敢怒不敢言」、「郵局鳥事雖多，至少還能比較正常的上下班，光是這點就足以讓公私部門很多人羨慕，好好想想，比你苦的人多的是」。（編輯：王柏文）

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