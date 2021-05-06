月薪開25K絕不調整？老闆爆氣揭「2種人」嗆：就值這樣

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原PO更接著說出自己的看法，「所以你的選擇只剩下兩個，『當個認真努力的人』、『整天在低卡上面發文『給什麼薪水我就什麼態度』的人』，第一種人，運氣好一點，老闆賞識你可以往上爬升為主管。運氣不好的，可能原地停留，熱情消磨完換工作。第二種人，一段時間後就是滾蛋，換第二份25000元的工作，然後一樣抱怨老闆，一樣垃圾態度。無窮迴圈，直到有天醒悟為止」，原PO也分享，「第一種人，我遇過幾個，態度真的很好很認真，可能真的比較不擅長唸書，所以學歷不好。但是盡責、工作態度很好，後來都提拔讓他們升職，最後還是能領到四萬左右；第二種人，看到就一把火，當初都說自己充滿熱情，欺騙進來就開始擺爛，跑去前台看，玩手遊、訂餐喝下午茶，就已經沒技能，態度還差，還嘴我慣老闆，給什麼薪水就得到你什麼態度」。
最後原PO苦嘆「剛創業時，本老闆前台總機開35000，也是一堆人來鬧，拜託你們，沒有老闆一直想換人，真的很麻煩」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，網友們紛紛留言表示「說實在的，以行政這個職位需要的技能和專業度...很難開到多高價去找人」、「有能力的人自然可以拿出實績出來談薪水，沒能力的人就只能出一張嘴抱怨，要三萬、四萬可以，請問你能拿出什麼東西或給出什麼保證？勞動力產品對老闆來講就是一種投資，不提升自己的身價只會在網路上看別人爛學歷、爛經歷，上台積電就覺得自己也可以運氣好輕鬆賺大錢，耍廢的還是在家睡大覺比較實在」、「開高價不一定就能找到好員工，整天抱怨薪水低卻不想想自己拿得出什麼成績，還會反過來說自己是領多少錢做多少事，但在我看來就是連25000的工作都做不好，老闆怎麼敢指派更重要的工作給你」。（編輯：王柏文）