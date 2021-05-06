月薪開25K絕不調整？老闆爆氣揭「2種人」嗆：就值這樣

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▲月薪開25K絕不調整？老闆爆氣揭「2種人」嗆。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 12:29:01

擁有一份穩定高薪的工作絕對是受薪階級的共同目標，也是許多人在職場上拼搏的原因。沒想到近日卻有一位老闆在網路上爆氣揭露自己請員工來上班只會開「25K」，更用自身經歷揭露兩種人，直嗆「真的就是只值這樣」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「慣老闆來了」的文章表示，「我是慣老闆，公司門口行政我就是一個月開25000元，月休八天，符合勞基法。你來應徵這份工作，就是因為你在就業市場就只值這個價位。不要說什麼我開這個價位只配請猴子，沒錯，你今天學經歷很漂亮，能力超級好，你也不會來面試這份工作是不是？你今天來面試，就是因為你是猴子。這很殘忍，但也很真實，請你照照鏡子，你就是一隻猴子，因為過去該努力該認真的時候你不認真所以你成為猴子」。

▲原PO更接著說出自己的看法，「所以你的選擇只剩下兩個，『當個認真努力的人』、『整天在低卡上面發文『給什麼薪水我就什麼態度』的人』，第一種人，運氣好一點，老闆賞識你可以往上爬升為主管」。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
▲原PO更接著說出自己的看法，「所以你的選擇只剩下兩個，『當個認真努力的人』、『整天在低卡上面發文『給什麼薪水我就什麼態度』的人』，第一種人，運氣好一點，老闆賞識你可以往上爬升為主管」。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
原PO更接著說出自己的看法，「所以你的選擇只剩下兩個，『當個認真努力的人』、『整天在低卡上面發文『給什麼薪水我就什麼態度』的人』，第一種人，運氣好一點，老闆賞識你可以往上爬升為主管。運氣不好的，可能原地停留，熱情消磨完換工作。第二種人，一段時間後就是滾蛋，換第二份25000元的工作，然後一樣抱怨老闆，一樣垃圾態度。無窮迴圈，直到有天醒悟為止」，原PO也分享，「第一種人，我遇過幾個，態度真的很好很認真，可能真的比較不擅長唸書，所以學歷不好。但是盡責、工作態度很好，後來都提拔讓他們升職，最後還是能領到四萬左右；第二種人，看到就一把火，當初都說自己充滿熱情，欺騙進來就開始擺爛，跑去前台看，玩手遊、訂餐喝下午茶，就已經沒技能，態度還差，還嘴我慣老闆，給什麼薪水就得到你什麼態度」。

最後原PO苦嘆「剛創業時，本老闆前台總機開35000，也是一堆人來鬧，拜託你們，沒有老闆一直想換人，真的很麻煩」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，網友們紛紛留言表示「說實在的，以行政這個職位需要的技能和專業度...很難開到多高價去找人」、「有能力的人自然可以拿出實績出來談薪水，沒能力的人就只能出一張嘴抱怨，要三萬、四萬可以，請問你能拿出什麼東西或給出什麼保證？勞動力產品對老闆來講就是一種投資，不提升自己的身價只會在網路上看別人爛學歷、爛經歷，上台積電就覺得自己也可以運氣好輕鬆賺大錢，耍廢的還是在家睡大覺比較實在」、「開高價不一定就能找到好員工，整天抱怨薪水低卻不想想自己拿得出什麼成績，還會反過來說自己是領多少錢做多少事，但在我看來就是連25000的工作都做不好，老闆怎麼敢指派更重要的工作給你」。（編輯：王柏文）

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