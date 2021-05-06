首次來台回不了家！美國正妹見「台灣優點」讚：瞬間愛上

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▲一名美國女子來到台灣遊玩之後卻碰上疫情回不去，結果就這樣待了超過一年，近日接受YT頻道採訪，講出內心真實感受。（圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 13:17:25

在疫情爆發之前，全世界各地的人都會來到台灣遊玩，體驗台灣與各國不同的文化風情，不過，一名來自美國的女孩去年1月來到台灣之後，卻正巧碰上疫情回不去，如今已經待在台灣超過一點，而她也揭露「台灣的隱藏優點」，影片引發討論。

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一名來自美國女孩凱薩琳（Katherine）接受「不要鬧工作室」採訪，她表示，我高中最好一個朋友在高雄念書，還去台大唸書，後來他邀請我來台灣，說我一定會很喜歡這裡，於是我在2020年1月來到台灣，這也是我人生第一次拜訪亞洲與台灣，當我的好友跟他女友去環島後，我就愛上台灣，所以決定留下來兩個月。

▲凱瑟琳表示自己在去年1月的時候來到台灣，卻正巧碰到疫情爆發，回不去美國。（圖）
▲凱瑟琳表示自己在去年1月的時候來到台灣，卻正巧碰到疫情爆發，回不去美國。（圖/不要鬧工作室 YT）
「結果我決定後，疫情就爆發了，當時我的班機必須取消，也找不到能回家的飛機，所以我必須想辦法留在台北，但我幾乎沒認識什麼人，必須想辦法生存，好險之前還有份美國線上工作，我可以增加時數來賺取金錢；加上還有一些很棒的台灣朋友，在我最需要幫助的時候挺身而出，最後，台灣政府真的給予我們很多的幫助，一直延長我們的觀光簽證，讓我們有辦法繼續留在台灣，一路雖然辛苦，但也是因禍得福，有更多時間可以了解台灣」。

提到台灣的優點，凱薩琳提到「身為一個純素者，我很高興見到台灣是非常支持這樣的生活模式，台灣到處都可以找到純素跟素食的選擇，而且台灣是世界上速食餐廳拓展最快的國家，即便一般的餐廳也有素食可以吃；對於愛在家做飯的人，到處都有水果和蔬果的店家，價錢也不會太貴，最重要的是，台灣人對於純素者的生活型態都很友善跟尊重，不像在美國，有些人還會批評我們純素者的飲食」，如此的種種體驗也讓凱薩琳坦言「瞬間愛上台灣」。

▲凱薩琳狂讚台灣素食文化興盛，不少餐廳都會提供素食外，素食也隨處可見，台灣人也非常尊重這樣的飲食型態。（圖/）
▲凱薩琳狂讚台灣素食文化興盛，不少餐廳都會提供素食外，素食也隨處可見，台灣人也非常尊重這樣的飲食型態。（圖/不要鬧工作室 YT）
影片一出，引發網友熱烈討論「上次聽到一個外國朋友說，台灣人辦活動訂餐，幾乎都會主動問是否有人吃素，這點很貼心也很友善」、「台灣是素食者天堂」、「隱藏優點！以前都沒認真注意過這點」、「台灣素食真的做得超好的＝＝」、「台灣是素食天堂，連麥當勞都有賣，這點可以印證」、「台灣素食真的蠻強的....」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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