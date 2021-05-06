首次來台回不了家！美國正妹見「台灣優點」讚：瞬間愛上

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「結果我決定後，疫情就爆發了，當時我的班機必須取消，也找不到能回家的飛機，所以我必須想辦法留在台北，但我幾乎沒認識什麼人，必須想辦法生存，好險之前還有份美國線上工作，我可以增加時數來賺取金錢；加上還有一些很棒的台灣朋友，在我最需要幫助的時候挺身而出，最後，台灣政府真的給予我們很多的幫助，一直延長我們的觀光簽證，讓我們有辦法繼續留在台灣，一路雖然辛苦，但也是因禍得福，有更多時間可以了解台灣」。
提到台灣的優點，凱薩琳提到「身為一個純素者，我很高興見到台灣是非常支持這樣的生活模式，台灣到處都可以找到純素跟素食的選擇，而且台灣是世界上速食餐廳拓展最快的國家，即便一般的餐廳也有素食可以吃；對於愛在家做飯的人，到處都有水果和蔬果的店家，價錢也不會太貴，最重要的是，台灣人對於純素者的生活型態都很友善跟尊重，不像在美國，有些人還會批評我們純素者的飲食」，如此的種種體驗也讓凱薩琳坦言「瞬間愛上台灣」。
影片一出，引發網友熱烈討論「上次聽到一個外國朋友說，台灣人辦活動訂餐，幾乎都會主動問是否有人吃素，這點很貼心也很友善」、「台灣是素食者天堂」、「隱藏優點！以前都沒認真注意過這點」、「台灣素食真的做得超好的＝＝」、「台灣是素食天堂，連麥當勞都有賣，這點可以印證」、「台灣素食真的蠻強的....」。（編輯：張嘉哲）
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