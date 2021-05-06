同事請婚假！他怒「結婚不是必須」幹嘛支薪　反遭網嗆爆

通常公司只要有人請假，其餘同事就得幫忙補足其工作進度，對此，就有一名網友不滿表示，他朋友的同事請了婚假，害好友必須處理更多工作，豈料當對方假期結束回來上班時，竟然已經懷孕了；但好友認為，婚不是每個人都結，小孩也不是每人都生，所以育嬰假不支薪，那婚假應該也是吧，貼文一出，掀起熱議。





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該名網友在PTT以「婚假有薪合理嗎？」為題發文，表示最近有位朋友抱怨同事請了三周婚假，讓朋友整整背了三周的鍋，沒想到該名同事假期結束，回來工作時竟然還懷孕了，讓他超無奈，「接著的日子完全不敢想像，但實際上公司業務量就是兩個人差不多，多請一個人意思就是，三人上班的話有一個人會沒事幹」。





▲一名網友在PTT以「婚假有薪合理嗎？」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友則回應，「薪水又不是你同事付的，就算無薪婚假，你同事還是要做二人份的事啊」、「福利在你手，你不用也不要眼紅別人用」、「就是要鼓勵結婚、生小孩，很難懂嗎」、「結婚的人根本沒問題呀，是老闆應該要調度短期人力來補吧，不怪老闆怪同事？」、「怎麼不怪公司不補人」、「政府就想要鼓勵生小孩啊」、「連這點福利也覺得不行嗎？當下如果要幫忙被難免會抱怨，可是我不覺得政策是錯的」。





事實上，根據勞基法勞工請假規則第2條規定，「勞工結婚者給予婚假8日，工資照給」。而勞工若因婚、喪等正當理由請假時，公司應給予假期且給付工資，同時，雇主亦不得因勞工請婚、喪假扣發全勤獎金。





至於育嬰假，也就是「育嬰留職停薪」，因此公司可不必支付薪水，不過勞工可以向勞保局申請「育嬰留職停薪津貼」。而今日行政院長蘇貞昌也裁示通過「少子女化對策」報告，將提高產檢次數至14次，產檢假配套增加為7日，同時也擴大不孕症補助對象，另外，這次也同意放寬「育嬰留停及調整工時彈性」，預計修正性別工作平等法、就業保險法及相關辦法，使育兒父母可同時申請育嬰留職停薪並請領津貼含補助。（編輯：郭佩蓉）



