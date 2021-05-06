年齡層薪水多少正常？網抖出6階段 全場戰翻：搞錯了吧
薪資待遇的增加幅度一直是員工們最在意的重點，甚至在各個年齡、專業、職場都會有各式各樣的狀況，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「各個年齡層薪水拿多少算正常？」接著更吐露了6個階段，全場對此戰翻直言「搞錯了吧」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-06 14:00:15
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「各年齡該有的薪水是多少？」的文章表示，「我個人覺得保守估計…6個階段的薪水」，原PO說出他認為的各年齡層薪水「『剛畢業新鮮人，二萬多～三萬多』、『25歲，三萬多～四萬多』、『30歲，四萬多～五萬多』、『35歲，六萬多～七萬多』、『40萬，八萬多～九萬多』、『40歲以上至少要十萬以上』」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
沒想到網友卻對此戰翻，認為「年紀跟薪水不一定成正比」，「這列的薪資及年齡段，我覺得妳應該是在做夢，夢裡什麼都有」、「如果時間到了年紀到了就加薪，那請問一堆人平常都在抱怨什麼，時間到了自動解決，那幹嘛戰科系學校領域」、「會這樣問代表你根本沒工作過吧，按照你的加法50歲12萬，啊請問你父母輩的全部都12萬以上嗎？路上隨便看到一個40歲的都10萬起跳喔？」、「怎會用年齡來換算薪水，那麼有年紀的保全不都...」、「看年齡給薪水真的很好笑，同工不同酬」、「薪水是價值而不是年齡決定」。
事實上，根據行政院主計總處《薪情平台》網站上所提供的資訊中指出，從108年的年齡別薪資級距中可以看到，未滿25歲的薪資平均數為37萬；25至29歲的薪資平均數為52.4萬；30至39的薪資平均數為63.7萬；40至49歲的薪資平均數為74.7萬；50至64歲的薪資平均數為75.5萬元。（編輯：王柏文）