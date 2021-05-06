諾富特違規中央地方互甩鍋？鄭文燦：不預設立場透明檢討

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鄭文燦認為，機組員的檢疫處所必需要獨棟，不能分層管理、不能混住，這都是基本前提，地方政府也是用這個標準在審查，所以一館並未獲得防疫旅館的核准，華航諾富特飯店也沒有提出申請，相關資料交通部觀光局也都很清楚。
有關飯店管理責權爭議，鄭文燦表示，昨日他與衛福部長陳時中及交通部長王國材取得了共識，「就是同心防疫，面對困難，解決問題」。他強調，機組員防疫的規範必須要嚴謹，不能有破口，機組員防疫跟一般民眾入境14天管制不同，機組員統一由民航局管理，包括進駐時間、離開時間，以及離開時要做PCR核酸檢測，不管國籍或外籍，都是按照民航局發布的法規，指定華航諾富特飯店作為檢疫場所，這在去年三月就決定了。
鄭文燦說，去年諾富特提出二館做為防疫旅館，市府實地勘查後也發現一館並不適合作防疫旅館，因為該飯店還保持觀光飯店的營運，包括餐飲、住宿、會議等，針對業者未落實分艙分流規範，也未向市府申請防疫旅館的核准，市府與交通部協調後，確定將由市府發函給觀光局，依照觀光發展條例的規定進行裁罰。
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