諾富特違規中央地方互甩鍋？鄭文燦：不預設立場透明檢討

鄭文燦談甩鍋
▲對外界質疑中央地方互相甩鍋，鄭文燦強調不預設立場，哪些地方需要改進，採取透明化的方式來檢討。（圖／記者李春台攝，2021.05.06）

記者李春台/桃園報導

2021-05-06 14:36:57

華航諾富特飯店群聚感染疫情持續延燒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨（5）日也強調諾富特管理是地方權責，引發外界質疑這是中央地方互相甩鍋。桃園市長鄭文燦今（6）回應議員質詢時重申，民航局、CDC、各航空公司、華航諾富特飯店、地方政府要多方合作，把所有可能的防疫缺點找出來，這才是處理問題的態度。鄭文燦強調不預設立場，哪些地方需要改進，採取透明化的方式來檢討。

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鄭文燦指出，檢疫機組員是由民航局監督、觀光飯店主管為交通部觀光局主管，桃園市府是負責飯店檢核；針對諾富特讓防疫機組員與一般旅客同住一棟樓的作法明顯違反規定，市府將發文給交通部，由觀光局依法開罰。他並強調，早在去年8月，民航局就直接指定華航諾富特飯店做為機組員檢疫處所，同年8月中央疫情指揮中央要求該飯店需申請符合防疫旅館規範，但華航當時僅申請二館，一館並沒有申請。

鄭文燦認為，機組員的檢疫處所必需要獨棟，不能分層管理、不能混住，這都是基本前提，地方政府也是用這個標準在審查，所以一館並未獲得防疫旅館的核准，華航諾富特飯店也沒有提出申請，相關資料交通部觀光局也都很清楚。

有關飯店管理責權爭議，鄭文燦表示，昨日他與衛福部長陳時中及交通部長王國材取得了共識，「就是同心防疫，面對困難，解決問題」。他強調，機組員防疫的規範必須要嚴謹，不能有破口，機組員防疫跟一般民眾入境14天管制不同，機組員統一由民航局管理，包括進駐時間、離開時間，以及離開時要做PCR核酸檢測，不管國籍或外籍，都是按照民航局發布的法規，指定華航諾富特飯店作為檢疫場所，這在去年三月就決定了。

鄭文燦說，去年諾富特提出二館做為防疫旅館，市府實地勘查後也發現一館並不適合作防疫旅館，因為該飯店還保持觀光飯店的營運，包括餐飲、住宿、會議等，針對業者未落實分艙分流規範，也未向市府申請防疫旅館的核准，市府與交通部協調後，確定將由市府發函給觀光局，依照觀光發展條例的規定進行裁罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
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91.3%8.7%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
18.45%81.55%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
71.25%28.75%
2021-05-04-2021-05-07
即時
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