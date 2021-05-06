錢包一堆錢卻不敢點外送？「真實理由」眾秒懂：已經害怕

▲一名女網友發文抱怨，表示日前竟然被外送員私自加LINE，還被問「能交朋友嗎」，讓她超害怕。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲網友分享自己打開錢包後，卻不敢點外送，其原因在於都只剩下千元大鈔，擔心被外送員白眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 15:30:43

外送平台近幾年來非常興盛，民眾只要在家用APP點餐，美味餐點就會送到家門口，平台也提供不同的付款方式，包括以現金或者刷卡的模式。對此，就有網友分享自己要點外送，但打開錢包之後卻怕的不敢點，其原因曝光後，引發討論。

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一名男網友在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「如果大家打開錢包看到一堆千元鈔票，都沒有散鈔跟零錢，大家會敢點外送嗎？我自己是看完各種外送員留言之後不太敢點，已經先自行去外面吃飯去了」。

▲網友分享自己打開錢包後，卻不敢點外送，其原因在於都只剩下千元大鈔，擔心被外送員白眼。（圖/外送員的奇聞異事）
▲網友分享自己打開錢包後，卻不敢點外送，其原因在於都只剩下千元大鈔，擔心被外送員白眼。（圖/外送員的奇聞怪事）
貼文一出，網友紛紛回應「會有外送員等你換成百鈔才要收＝＝」、「我之前拿一千直接被外送員兇，叫我自己去換」、「完全懂你的思考＝＝我現在只要發現沒散鈔都不點，已經害怕了，不想被外送員兇」、「之前我都會禮貌性問一下，請問可以找的開嗎？自從連續四次還五次都找不開後，就懶得問了」、「十個有八個都找不開，乾脆不要點」、「找不開就算了，很多看到千元鈔態度很差」。

不過，也有網友表示「找錢本來就是他們的責任＝＝這不算奧客吧」、「一元的都可以取餐了，一千為何不行」、「身上帶足夠找錢的數量是常識吧」、「不然就改成刷卡啦，這麼麻煩幹什麼」、「我以為備足零錢散鈔是基本外送員該做的事」、「照樣給他點起來笑死」。（編輯：張嘉哲）

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