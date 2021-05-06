影／母貓竟有「毛小鳥」？　網見左右擺動笑翻：真靈活！

影／母貓竟有「毛小鳥」？　左右擺動網笑翻：真靈活！
▲網友張小姐家的三花貓「Bubble」日前睡覺時，雙腿間竟然出現「毛小鳥」抖來抖去。（圖／粉專泡泡襪寵物美容授權提供）

文/寵毛網

2021-05-06 20:00:00

這是什麼畫面？網友張鈞惠小姐養了一隻三花貓「Bubble」，這天牠在毯子上睡覺時，明明閉著眼睛，張小姐卻發現牠的雙腿之間有一條「毛小鳥」不停抖來抖去，讓她頓時大笑：「妳是女生欸！」。

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▲「Bubble」是一隻身材很有份量的三花貓，牠很有個性又霸氣，是家中5貓1狗當中的老大。（圖／粉專泡泡襪寵物美容授權提供）
▲「Bubble」是一隻身材很有份量的三花貓，牠很有個性又霸氣，是家中5貓1狗當中的老大。（圖／粉專泡泡襪寵物美容授權提供）
張小姐受訪時表示，目前已經8歲的Bubble是她以前在動物醫院上班時，被愛心民眾發現受困在天花板送來的3週大小奶貓，當時她每天背牠上下班餵奶，因此Bubble非常黏她，後來也養出感情就直接收編。別看牠胖胖的很可愛，Bubble可是一隻恰北北的貓咪，不僅不親別人甚至還會兇獸醫師，怕牠咬傷別人因此張小姐學習寵物美容，基本醫療與照顧都由她自己來。不過Bubble也很「熱血」，過去曾捐血給其他需要的小動物，只是現在已經超齡，目前就專注在「減肥」這件事。

▲平常太愛耍廢睡覺，睡相也特別多。（圖／粉專泡泡襪寵物美容授權提供）
▲平常太愛耍廢睡覺，睡相也特別多。（圖／粉專泡泡襪寵物美容授權提供）
▲跟抱枕幾乎一模一樣！（圖／粉專泡泡襪寵物美容授權提供）
▲跟抱枕幾乎一模一樣！（圖／粉專泡泡襪寵物美容授權提供）
張小姐還透露，Bubble是一隻很愛睡覺的貓咪，睡姿多變而且打呼超大聲。日前看到牠躺在毯子上睡覺，才想說這天沒有打呼，但沒想到突然看見牠兩腿間有個毛毛的東西抖來抖去，仔細一看原來是牠將尾巴夾在腿中間，明明在睡覺尾巴卻不停左右擺動，乍看好像長出一根「小鳥鳥」，讓她不禁笑說：「喂……妳是女生欸，怎麼會有小鳥鳥？」。

▲仔細一看竟然是將尾巴夾在中間啦！（圖／粉專泡泡襪寵物美容授權提供）
▲仔細一看竟然是將尾巴夾在中間啦！（圖／粉專泡泡襪寵物美容授權提供）
▲仔細一看竟然是將尾巴夾在中間啦！（圖／粉專泡泡襪寵物美容授權提供）
▲仔細一看竟然是將尾巴夾在中間啦！（圖／粉專泡泡襪寵物美容授權提供）
影片分享到貓咪社團後很快就吸引超過2.8萬人次按讚分享，不少網友笑噴表示：「有響尾蛇ＸＤ」、「好活潑的小鳥鳥」、「依照比例來說還真不小？！」、「小GG很靈活」、「上上、下下、左左、右右、前前、後後～」、「放飛自我的小JJ」現在快來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

 

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