車輪餅又叫「紅豆餅」？他驚：口味明明超多 老饕解答了
台灣的傳統美食車輪餅深受許多人喜愛，而不少店家近年來也講求創新，除了傳統內餡紅豆、奶油、巧克力等，還會開發全新口味，吸引民眾前往購買。對此，就有網友好奇，為何有不少人會將車輪餅稱為「紅豆餅」？貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-06 16:52:21
原PO在《PTT》表示，從小吃到大的車輪餅不只有紅豆口味，還有奶油、抹茶、地瓜、巧克力、菜脯、麻糬等，但他發現身邊有許多人都稱其為「紅豆餅」，而且幾乎都是南部人。
原PO透露，在眾多口味之中，自己最喜歡吃麻糬口味，外皮酥脆、內餡彈牙真的超級讚，因此他忍不住好奇問「為何車輪餅口味明明有這麼多種，卻要叫紅豆餅呢？」
許多網友看完也紛紛回應，「我從小到大都叫紅豆餅…」、「我台北人也叫紅豆餅啊」、「第一次聽到車輪餅是台北人講的，剛聽到還不知道那是什麼」、「我都叫奶油餅，因為不喜歡紅豆」、「對呀！明明就是車輪餅」、「反正講紅豆餅大家都懂，車輪餅還要想」、「長大才知道車輪餅=紅豆餅，還以為什麼新玩意」、「好像真的是這樣，然後我爸是說『宮阿貴』」。
不過，還是有不少人認為，是因為小時候只有紅豆口味居多，少數才有奶油。另外，也有網友提到車輪餅的正名是「今川燒」，因為車輪餅是從日本的「今川燒」演變而來，今川燒會在中間夾內餡，早期餡料多為紅豆泥，因此又有「紅豆餅」之稱。（編輯：許智超）