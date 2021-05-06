早餐店點什麼最容易踩雷？老饕揭「地獄單品」：真的不行
台灣美食享譽國際，除了晚間夜市文化之外，早上的早餐店選擇也非常多元，像是有傳統早餐店、西式早餐店以及特色早午餐店等等，讓民眾天天都有不同的早餐可以選擇，吃早餐成為每天起床的最大動力。不過就有網友詢問「早餐店最雷的品項？」問題一出引發熱議，許多人分享早餐店菜單在心目中的最大地雷。
編輯中心/綜合報導
2021-05-06 17:04:32
有位網友在PTT發文指出，台灣早餐店很多家，菜單也琳瑯滿目，但每間都會有一些必備和常見的品項，無論是西式早餐蛋和中式豆漿店都是如此。而在這些早餐店基本款中，原PO認為最常踩雷的是「奶茶」，最後詢問大家早餐店最雷的品項是啥，「哪些品項你們也覺得雷？」
文章掀起討論，網友紛紛在地下留言點名心中的地雷，「奶茶+1」、「有加洋蔥的漢堡」、「賣得比外面貴但只有三兩個火鍋料又死鹹的鍋燒麵」、「只是加熱，沒有煎好的蘿蔔糕」、「鮪魚蛋餅裡面加一堆美乃滋的，噁」、「美乃滋，不懂為什麼要加這種噁物」、「任何有加生洋蔥的東西都超雷」。
雖然每人主觀口味喜好不同，但是綜觀網友留言，點名奶茶的最多，「真的是奶茶，八成都會肚子怪」、「奶茶是機率性腹瀉藥物吧」、「奶茶難喝的真的很多」。除了奶茶外，生洋蔥和美乃滋也有不少人點名，認為是很地獄的早餐佐料。（編輯：倪浩軒）