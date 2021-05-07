房市／永和不跌價的秘密　穩坐新北一哥

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大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，第一，永和區離台北市的中正區、大安區很近，因為中正區與大安區的公家機關多，因此有些資金有限的公務員會過一條橋買在永和區，房屋均價過條橋可從7、8字頭瞬間降至4、5字頭，因此許多公務員喜歡買在永和區，軍公教居多，人文素質不差。
第二，因為人口密度很高，也帶動生活機能完善，不僅公車班次很多，診所、學校都多，學區也不差，因此對於自住族群來說是很方便的一區。信義房屋永和自由店店長柳怡君補充，永和區自住需求強勁，因此房價也較不易受外在政策因素影響，十分保值，轉手也容易。
第三，永和市中心的素地越來越少，因此若有新大樓推出，具備其稀有性，對價格有一定的支撐效果，柳怡君表示，像是位於捷運永安市場捷運站周邊的自由路一帶，位於永和區的中心點、又近四號公園，近期有2-3個預售案開賣，像是由信義代銷的星喬和峰，每坪單價開價68-78萬，指名度很高。
柳怡君進一步說明，區域內的中古大樓詢問度也很高，許多20多年的華廈單價落在每坪45-50萬，40多年的老公寓則是單價落在40初頭，因為選擇多元、今年以來買氣不減，吸引在公館、古亭一帶上班的北市上班族、台大醫院工作族群等到此購屋。