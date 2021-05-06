買鹹酥雞兒誤夾「一顆」！女回家一吃上癮 老饕眼睛全亮
現在人在選擇宵夜的時候，除了選擇簡單又方便的泡麵以外，也會想吃食材多樣的鹹酥雞，不過，你是否每次去鹹酥雞攤都夾那幾樣，總是沒有嘗試新的食材呢？近日，就有網友分享自己去買鹹酥雞時，兒子不小心誤夾食材，沒注意就結帳，結果回家一吃就上癮，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-06 17:55:47
原PO在「爆廢公社」貼文指出「昨天晚上跟我老公還有我兒子去買鹹酥雞，然後兒子吵著要自己夾，我就夾了我跟我老公的份就遞給老闆，結果回來的時候打開發現裡面有個焦黑的東西，一吃發現是銀絲卷.....一問才知道是兒子誤夾的」。
「以前去鹹酥雞攤都不回家這種東西，沒想到因為兒子誤夾這一顆銀絲卷吃到，坦白說，還蠻好吃的耶，外皮被炸的焦黑，吃起來很脆，一吃會上癮的那種，下次買回來自己再加煉乳看看，說不定更好吃」。
貼文一出，網友紛紛回應「這位太太，你發現鹹酥雞攤有銀絲卷也太晚哈哈」、「真的超級好吃的啦銀絲卷我的愛」、「銀絲卷必點啊！」、「銀絲卷炸完真的好酥」、「我超愛銀絲卷，很便宜又好吃！而且很有飽足感」、「有飽足感+1內行都知道要點銀絲卷的」、「我都買回來加煉乳，真的讚，贏很多餐廳」。（編輯：張嘉哲）