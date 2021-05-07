房市／知名燒肉進駐台中十期　機能大躍進

十期重劃區
▲十期重劃區擺脫過去邊陲印象，如今各項機能漸漸發展起來。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-07 08:30:00

北屯十期重劃區過去常被認為座落在邊陲區域，機能略顯不足，但網友日前PO文分享自身觀察，知名的茶六燒肉將進駐十期，World Gym也砸上億元在相鄰的東山路商圈展店，驚呼台74線外圍竟能擁有這些品牌。在地房仲說明，十期近年推案量大，並以相對親民房價吸引首購族買進，人口移入後，從一開始餐飲店家進駐，再到全聯、中高檔餐廳、健身房等，對房市也具正面帶動效果。

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十期重劃區範圍大致為旱溪以東，北起松竹路一段，南至太原路，東則約以建和路、軍福九路、軍功路為界，較早發展的東山路商圈則被十期重劃區包圍在內。由於地理位置處於北屯、太平交界，過去常被認為過於邊陲、機能略顯不足，但近期卻有網友觀察到，十期及周邊開始有連鎖店面進駐。

信義房屋文心捷運店專員陳奕融觀察十期發展軌跡，起初是因新屋供給量大，以相對親民總價吸引購屋族，如屋齡10年內2房含車位平均750至900萬，標準坪數（非小3房）3房含車位平均則約1000至1300萬，但同價位在市區只能買到中古屋或2房。

陳奕融說，人口移入後，勢必有採買、飲食需求，除東山路有黃昏市場，包括餐飲、全聯、露易莎等飲料店也陸續進駐，就連過去較無商業機能的台74線以東500至1000公尺範圍內，也開了鐵板燒、牛肉麵店。去年底，World Gym世界健身俱樂部在東山路商圈打造面積破千坪的店面，茶六燒肉也即將開幕，象徵娛樂、中高檔餐廳也都進來了。

陳奕融進一步指出，以前提到十期一帶，多數人都會聯想到「大坑」、「爬山」等邊陲區域印象，如今機能提升，又有新學校廍子國小開始招生，機能提升後，與房市交易熱度更呈現正向循環。

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