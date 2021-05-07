房市／貴就是豪宅? 符合這些條件才算數

豪宅
▲豪宅不只總價貴，通常還會提供住戶專屬服務等，與一般高級住宅仍有差異。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-07 18:00:00

網友熱烈討論符合哪些條件的住宅，才能算是真正的豪宅？房市專家指出，除了「貴」，通常透天別墅要具備地坪大、室內有電梯、擁有前庭後院等條件；至於大樓物件若要被歸類為豪宅，通常社區需要提供住戶一些專屬服務，如管家、秘書、主廚等，此外，當出了雙北市之後，坐落地段更是格外重要。

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PTT網友熱議豪宅的條件有哪些？有網友回應，以亞洲人的觀念來說，主要看價格、地段、坪數、營造與裝潢成本、有無景觀或政商名流入住；也有人認為，市中心的獨棟別墅，或是有景觀的高樓層大坪數物件，也可算是豪宅；更多人直接表示，依照政府針對豪宅實價課稅的基準即可判斷。

財政部針對全台豪宅設有實價課稅申報門檻，目前台北市總價7000萬、新北市6000萬、其他縣市4000萬以上就視為豪宅。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡指出，依照政府基準是最簡單辨別豪宅與否的方式，若更進一步來看，透天別墅通常只要地坪大、內部有電梯、外觀氣派、擁有「前庭後院」等條件，可以被視為豪宅，但若是大樓產品，上千萬的住宅的確屬於「高級住宅」，卻未必是「豪宅」，兩者之間仍略有不同。

郎美囡說明，首先是總價上仍有落差，上千萬的物件距離破億元仍有差距，通常前者會被視為高級住宅，後者則被視為豪宅。其次，高級住宅、豪宅所使用的建材、公設等硬體設施都不差，但豪宅通常還會提供其他特殊的軟體服務，例如聘請專屬管家、主廚、活動企劃或秘書等，方便因應住戶各式需求；唯仍有例外是台北市仁愛路等燙金門牌上的「經典」豪宅社區，其屋齡雖然偏高，也沒有其他軟體服務或公設，但因多半住著政商名流，釋出量也極少，豪宅的地位相當穩固。

不過，一旦出了雙北市，「地段」或「建商品牌」的重要性更為明顯。信義房屋高美館店店長李國雄指出，以高雄來說，美術館、農16、亞灣區、澄清湖周邊都屬於著名的豪宅區段，只要坐落在這些區域，且總價3000萬以上，通常都符合豪宅規格，包括坪數破百、建材、景觀等；信義房屋南屯店店長杜得琳也說，台中人重視建商品牌，若是知名建商、總價4000萬以上，最好還坐落於七期、八期等地段，都可以被視為豪宅的指標。

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