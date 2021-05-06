詐騙打來「先生你刷90萬」！他機靈神回　歹徒秒懷疑人生

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▲一名網友分享自己接到詐騙集團的電話，結果自己想了一套說詞，讓歹徒瞬間懷疑人生。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 18:15:09｜2021-05-06 18:15:30

詐騙手法多樣，就怕民眾一小心就上鉤，但若擺明知道是詐騙集團打來，你又會如何處置？近日，就有網友分享自己接到詐騙集團的電話，對方稱自己在海外刷了90萬的信用卡，沒想到自己卻機靈神回他一句，讓詐騙集團頓時傻眼，懷疑人生到講不出話，貼文引發熱議。

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原PO在「爆怨公社」表示「剛剛接到一通電話，對方說『我們是XX銀行，剛才顯示發現您的信用卡在海外刷了90萬元，請問是您本人刷的嗎？』我一聽便知道他是詐騙集團，便回答他『是我本人刷的，買了一頭大象，怎麼了嗎？』此時詐騙集團整個傻掉回應『你這樣回答，我都不知道要接什麼了！』」

▲詐騙集團打電話給原PO表示「海外有一筆90萬的帳額」。（示意圖／翻攝Pxhere）
▲詐騙集團打電話給原PO表示「海外有一筆90萬的刷卡帳」，準備詐財，但卻馬上被原PO識破手腳。（示意圖／翻攝Pxhere）
「後來他也承認他是詐騙集團，我直接跟他說『我是記者，最近出現很多類似的詐騙案件，我想從另一個角度報導一下這種詐騙現象，可以跟你約個訪問嗎？絕對保密，你可以放心，而且還會給你一筆採訪費用，可以嗎？』結果詐騙集團卻反問『我怎知道你是不是詐騙集團啊？』真的快笑死啦！對付詐騙集團就是要給他莊孝維。」

貼文一出，網友紛紛回應「這招也太猛XD」、「他反問你是不是詐騙集團太好笑，是不是整個失智自己是詐騙集團」、「第一句真的學起來，很好用欸」、「每次銀行打來我都跟他說我是你同行，然後他們都會腦羞」、「同行勿擾也很好用XD都會氣到不行」、「借分享啦，超讚」、「請收下我的膝蓋，學起來了」。（編輯：張嘉哲）

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