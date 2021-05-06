2兒剛洗完澡 他卻驚見「1手」浮出水面！網嚇：心臟快停
培養孩子良好的整理習慣是非常有必要的，若是孩子亂擺放玩具，可能會造成錯覺，讓爸媽嚇一大跳。近日，就有位日本漫畫家分享，在兩個小孩洗完澡後，準備接著進浴室洗澡，沒想到一開門，卻看到「一隻手」浮在水面上，讓他瞬間嚇壞，真相曝光後，網友也不禁直呼「心臟差點停止」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-06 21:19:42
根據日本媒體《まいどなニュース》報導，知名漫畫家竹谷州史在《twitter》分享多張照片，並表示他在兩位兒子洗完澡出來後進入浴室，想不到卻發現浴缸裡，竟有一隻手浮在水面，就像是有人在呼救一樣。
結果這一切，其實是竹谷的孩子們在玩水時，使用橡膠手套沒有好好收起來，放在浴缸水槽造成的景象。他也忍不住說「孩子們，我現在心情就像在家裡發現溺水屍體一樣，給我好好反省。以後在浴室拿橡膠手套出來玩的時候，一定要記得事後要收好才行」。
貼文曝光後，日本網友們也紛紛回應，「看到一眼真的會嚇到」、「心臟差點停止」、「真的很像有人溺水」、「像是沉溺又像是溶解一樣」、「這也太恐怖了吧」、「晚上要夢到貞子了」、「真的會被嚇到」、「想起以前兒時曾去某個海邊玩，也拍到過類似這種的靈異照片」。
竹谷對於這張照片引起熱議，感到相當意外，並說「大家不要生氣，我只是提醒大家要記得整理東西，所以請不要被嚇到或感到害怕。我可以理解，在推理和偵探劇中，第1個發現屍體的釣客的感受，或許如果看到10具屍體，心臟真的會停掉，但我不知道會不會這樣」。（編輯：許智超）