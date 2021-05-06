今晚衝嗎？／挑戰瘋男！海產「幻想對象」曝　全場暴動了

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接著助理主持郭鬼鬼介紹比賽的第一關「誰是金手指」，雙方必須派出一位成員，比賽少女喜愛的小遊戲「豆腐女孩」，而晨灰一開始就拿下38分，主持人海產也沒有認輸，直接以42分超越晨灰，結果Nick也不甘示弱以39分緊追在後，但比賽還是以高分取勝，因此第一場比賽由海派兄弟拿下。
比賽的第二關是「誰是持久王」，兩隊是要比賽「忍笑」的持久度，沒想到一連串的搞笑影片，都沒辦法讓四位笑出來，但經過助理主持郭鬼鬼測量後，最後由瘋男拿下勝利。緊接著第三關是「誰是硬度王」，在這關中要比賽走天堂路，而主持人派翠克、海產分別抽到「青蛙跳背鬼鬼」、「公主抱鬼鬼，交互蹲跳」，直接以兩倍的時間輸給瘋男，而海產在這輪的懲罰要說自己的「幻想對象」，沒想到他直接說是「愛莉莎莎」，讓全場聽了直接暴動。
第四關是「越叫越大聲」，雙方都必須原地轉10圈，再靠著隊友的「神助攻」來敲響鑼，想不到晨灰在旋轉後，差點走出攝影棚，讓在場的人都忍不住笑了出來，不過瘋男最後還是贏了兩位主持人。最後一關則是「多人運動做起來」，必須要靠著手機群組的朋友，達成紙條上的指示，沒想到派翠克的友人立馬傳出「3組國外雙胞胎AV照片（不能露點）」的照片，直接贏過瘋男。最後經過加總，兩位主持人以1分之差贏過瘋男，得到「最強本土男團」的稱號。
《今晚衝嗎？》目前於每週4晚間9點，在《NOW電玩》臉書，《酷瞧Coture》臉書、Youtube頻道直播，喜愛的網友別忘了多多支持按讚，並留言互動一起衝一波爆聊。（編輯：許智超）