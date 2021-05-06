郭台銘爬雪山巧遇「登山女神」三條魚 網嗨了：最強組合
綽號「三條魚」的台灣網紅登山家詹喬愉，在臉書擁有9萬3千多名追蹤者，相當受到網友歡迎，經常在粉絲專頁上分享自己爬山的照片，與粉絲們互動。而詹喬愉今（6）日曝光了一張在雪山七卡山莊的照片，旁邊一同合影的正是鴻海創辦人郭台銘，照片立即引發網友熱議，半天時間便獲得近萬位網友按讚，更有人直呼「最強組合！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-06 23:43:17
詹喬愉分享與郭台銘在雪山的合照，並寫下「朝下一座高峰邁進吧！Let's climb the next summit！」更在文末標註「短腿魚登高峰」、「攀向沒有頂點的山」等關鍵字。照片中可以看到，詹喬愉與郭台銘兩人一同指向遠方，郭台銘輕鬆搭著詹喬愉的肩膀，畫面十分逗趣，看起來果然像是在計劃下一次的登山之旅。
網友紛紛在底下留言回覆說，「以後山屋及山路維護，都給郭董包了」、「爬山～常巧遇很多大老板，但必須認的出來」、「祝郭董順利完成聖稜縱走」、「哇！台灣第一的組合！強」、「七卡改建有譜了嗎」、「兩位在商討聖稜線纜車怎麼規劃是嗎」。更有網友笑稱「爸...您怎麼自己去爬山沒跟我說呢?山上很涼，要不要我幫您送件外套去」，讓大家不禁莞爾。
據了解，照片其實是拍攝在勞動節連假期間，郭台銘與夫人曾馨瑩陪同女兒，一家三口共同到雪山爬山，而雪山攻頂其實是郭台銘女兒就讀小學所規劃的畢業任務，事後曾馨瑩也有在個人IG高興發文，慶祝女兒順利拿到「登高山領證書」。（編輯：倪浩軒）