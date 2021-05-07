NOW早報／炒泡麵別直接下鍋！「多1步驟」不黏更有嚼勁

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《房產再次覺醒》指出，炒泡麵時不要將麵體直接下鍋就炒，應把除了泡麵之外的所有的材料先下鍋炒好，再加入泡麵拌炒，這樣炒出來的泡麵才不會黏，而且更有嚼勁，笑稱「估計一盤都不夠吃！」
今日天氣／鋒面影響 午後局部有雨
今（7）日鋒面來到台灣北部海面，下半天較為靠近北台灣陸地，午後天氣變得不穩定，山區出現午後雷陣雨的機率高，對流發展後將順著風向往東北部及東部擴展，而大台北局部地區午後也有短暫的雷陣雨，午後降雨的時間較長，有機會延續至晚上。至於東半部在非午後時段也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴；白天氣溫高且紫外線強，各地高溫約29到34度，尤其南部近山區或河谷有36度以上高溫發生的機率。
AZ疫苗公費接種再擴大！10日起「65歲長者、軍人」可施打
中央流行疫情指揮中心昨（6）日表示，為了建立社區群體免疫力，降低疫情傳播機會，從5月10日起，開放實施計畫第七類對象，含有軍人、軍事機關與國安單位文職人員，以及第八類對象，為65歲以上長者，接種COVID-19疫苗。
黃暐瀚母遭酒駕者撞死 江啟臣將修刑法、增列酒駕可判死
名嘴黃暐瀚母親被酒駕者撞死，國民黨江啟臣昨（6）日在臉書表示，酒駕、毒駕致死的憾事不斷發生，已經嚴重威脅了政府的司法威信，他將再次提出《刑法》第185條之3修正草案，將酒駕致死者刑度增列「死刑、無期徒刑」。
開始分家產！比爾蓋茲轉讓逾18億元股票給梅琳達
微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和妻子梅琳達（Melinda Gates）宣布離婚，結束27年婚姻關係，兩人一直是企業界的模範夫妻，消息爆出震驚各界，但更令人關注的是，這對夫妻的資產在離婚之後會如何分配。不過根據監管文件指出，比爾蓋茲已經將逾18億美元轉讓給梅琳達。
挺Joeman影片風波！超正國文老師「發比基尼照」盼休戰
百萬人氣YouTuber Joeman（九妹）上月28日發道歉文，指自己未取得授權就使用臉書粉專「奇葩裝潢分享中心」的素材做影片，然而對方反控Joeman刪留言，稱「沒有感受到Joeman道歉的誠意」，不過後來發現是誤會，雙方粉絲隔空開戰。有「最兇國文老師」封號的網美Q塔隔天發文力挺Joeman，但似乎覺得口氣太嗆，補上一張比基尼照盼止戰，引起網友暴動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。