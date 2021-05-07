網咖泡麵好吃的祕訣？過來人曝「真實關鍵」 員工秒認了
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。對此，近日一名網友在PTT八卦版提到，覺得網咖的泡麵似乎特別美味，好奇網咖泡麵好吃的祕訣究竟為何？貼文曝光引發熱議，釣出網友點出「真實關鍵」，就連員工也低頭默認了。
編輯中心/綜合報導
2021-05-07 08:31:13
原PO表示，有關於泡麵好吃的訣竅，看過很多資訊寫都是說要下鍋煮，就連遊戲實況主「統神」（張嘉航）的影片也是如此，可是親自嘗試一次之後發現，下鍋煮完還是沒網咖的泡麵好吃，不禁好奇詢問廣大鄉民「那好吃的祕訣是啥？」 貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛逗趣回應「就是餓了，鹹的好吃」、「正妹店員泡的」、「店員的大拇指」、「其實祕訣就是熱水放少點而已」、「都說是熱水放少了就濃了，再加上現場吹冷氣，才讓你很美味」。
對此，有網友點出美味關鍵為當下的心境與氣氛「認真回，環境」、「應該是氛圍，當你爽打電動的時候，有店員泡麵給你吃，基本上就是90分了，暖度加分」、「氛圍」；更有店員低頭默認「我在網咖做過，很多客人都說好吃，但我就隨便煮而已」。（編輯：賴詠璿）