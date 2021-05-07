網咖泡麵好吃的祕訣？過來人曝「真實關鍵」　員工秒認了

▲泡麵因其方便的特性，是不少人宵夜跟正餐的選擇。（圖／取自pixabay）
▲網咖泡麵好吃的祕訣究竟為何？貼文曝光引發熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-07 08:31:13

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。對此，近日一名網友在PTT八卦版提到，覺得網咖的泡麵似乎特別美味，好奇網咖泡麵好吃的祕訣究竟為何？貼文曝光引發熱議，釣出網友點出「真實關鍵」，就連員工也低頭默認了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網咖泡麵好吃的祕訣究竟為何？貼文曝光引發熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲網咖泡麵好吃的祕訣究竟為何？貼文曝光引發熱議。（示意圖／取自pixabay）
原PO表示，有關於泡麵好吃的訣竅，看過很多資訊寫都是說要下鍋煮，就連遊戲實況主「統神」（張嘉航）的影片也是如此，可是親自嘗試一次之後發現，下鍋煮完還是沒網咖的泡麵好吃，不禁好奇詢問廣大鄉民「那好吃的祕訣是啥？」

▲網咖泡麵好吃的祕訣究竟為何？貼文曝光引發熱議。（圖／翻攝自PTT）
▲網咖泡麵好吃的祕訣究竟為何？貼文曝光引發熱議。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛逗趣回應「就是餓了，鹹的好吃」、「正妹店員泡的」、「店員的大拇指」、「其實祕訣就是熱水放少點而已」、「都說是熱水放少了就濃了，再加上現場吹冷氣，才讓你很美味」。

對此，有網友點出美味關鍵為當下的心境與氣氛「認真回，環境」、「應該是氛圍，當你爽打電動的時候，有店員泡麵給你吃，基本上就是90分了，暖度加分」、「氛圍」；更有店員低頭默認「我在網咖做過，很多客人都說好吃，但我就隨便煮而已」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
15.38%84.62%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
92.94%7.06%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
18.66%81.34%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
73.68%26.32%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀