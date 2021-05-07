她見公司午餐「黃綠配菜」崩潰！網一看暴動喊：這道很神
對於許多上班族而言，平常中午短暫的午休時間用餐，「便當」是方便又經濟實惠的選擇之一，有些公司甚至還備有員工餐廳和營養午餐。不過，近日一名女網友在《Dcard》貼文提到，中午公司的午餐菜色竟出現一道「黃綠配菜」，她一看崩潰直呼「真的沒胃口！」貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-07 10:51:08
原PO以「第一次看到這樣的配菜」為題，提到當天公司的午餐菜色出現一道雪裡紅炒玉米，讓她傻眼直呼「看到真的沒胃口，雪裡紅加玉米豆乾，真的是我太挑了嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「小學到高中的營養午餐既視感滿滿，原來出社會也逃不掉嗎」、「看到這篇就讓我想到高中的營養午餐」、「怎麼覺得跟我公司好像」、「雪裡紅好噁，有雪裡紅就不給過」、「蠻常見的，但是我不愛」、「我開便當店的，通常雪裡紅只會搭配豆乾而已，玉米還真的沒看過哈哈」。
不過，許多網友反讚「雪裡紅炒絞肉豆乾，炒乾一點超好吃的」、「這道很神」、「可是我覺得還不錯欸，只是加玉米根本多的」、「雪裡紅超級好吃，單炒就超下飯，加豆乾也很好吃」、「我會想吃耶」、「雪裡紅好吃」。
原PO事後也在留言串補充「我沒吃，雪裡紅是好吃！但加這些很怪，還湯湯水水的，同事說吃起來味道超怪」。（編輯：賴詠璿）