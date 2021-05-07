30萬買航運股！1年後「賺回1100萬」　老水手曝操作心態

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一年過去，原PO目前總損益為1100萬元，「其中有700-800萬元是靠海運賺來的」。他解釋，自己一直以來都是用「爆大量以及投信」去操作海運股，不管基本面多好，只要看到爆量一定跑，「海運每一波段都有賺到，也能賣高買低回來」。
原PO舉例，5月4日陽明（2609）高檔爆量，股價拉不上來，「這就代表有大戶出貨，這種出貨方式往往是公布自結，以及出關第一天會用的手法」，很多散戶看到EPS以及出關，都會瘋狂搶進，「這時候大戶就趁著這個心態去出貨給你」，因此自己4日就先把一部分的陽明賣掉，賣了137張，當時共賺進360萬元。
他繼續分析，「抱持著現在海運股嚴重被低估的心態，所以隨即又補了滿手的海運股」。他更強調，沒有要大家去追高的意思，「因為我看台股這樣疲弱，自己也是設10%停損」，只是想告訴在船上的水手，瞭解長榮陽明今年獲利狀況，會發現這一波其實很好賺。
完整分析文曝光後，也立刻引發不少網友熱烈回應「操作的很厲害，高手」、「技術分析學得很好，掌握基本面配合技術分析操作，推」、「去年4月抱著30萬本金，翻到現在市值1千6百萬喔？強」、「現實中有辦法波段玩成這樣是萬中選一」。（編輯：潘毅）
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投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。