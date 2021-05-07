5人聚餐吃2千5！他掏7折券喊「我不用出錢」　全場吵翻了

聚餐
▲有網友日前與其他4個朋友聚餐，沒想到其中一人拿出店家的7折券後，表明「自己不用出錢了」，卻意外掀起朋友之間的不愉快。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-07 12:32:27

跟朋友聚餐，大部分時間都會平分、各付各的。不過就有網友日前與其他4個朋友聚餐，沒想到其中一人拿出店家的7折券後，表明「自己不用出錢了」，卻意外掀起朋友之間的不愉快，完整的過程曝光也掀起網路論戰。

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原PO在臉書《匿名公社》上分享近期遭遇，「前幾天跟朋友聚餐，結帳時5個人的帳單總金額為2500元，照理說若直接平分就是一人500元，但就在結帳時，其中一名朋友A拿出7折券，用這張7折券，就可以讓總金額少750元，他就認為自己還幫其他人省到錢，所以不願額外出錢，剩餘的1750元就要我們其他4個人分攤」。

▲因為一張折價券引發朋友之前的嫌隙，讓原PO忍不住上網尋求解答。（圖／翻攝《匿名公社》）
▲因為一張折價券引發朋友之前的嫌隙，讓原PO忍不住上網尋求解答。（圖／翻攝《匿名公社》）
原PO繼續說，「但是主糾人卻因為這這很不是滋味，我個人是覺得都省到錢了，就無所謂，但有人一直在意就感覺很煩」，他也不禁好奇，一般人遇到這種狀況會有怎樣的看法。

完整過程曝光也引發熱議，大部分人則認為「要是我是朋友，即使a要出錢我也會阻止，因為他讓大家都佔便宜了！」「我是A就跟大家收500去櫃檯再用七折卷 省得一堆屎尿 還要被別人説佔便宜」、「跟大家收500然後櫃檯拿券結帳退大家60，沒出錢還能做人情，只能說A太單純」、「我覺得是小事，大家都沒吃虧，是朋友真的不需要計較這個」。

不過也有人不認同A的觀念，「我如果是A，我會跟大家一起分折扣完的錢，如果我遇到A這種朋友，以後不會再往來，折扣是小事，想佔朋友便宜的心態不ok」、「沒事，以後不會再跟他有飯局了」「理論上行得通，人情不行」。（編輯：潘毅）

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