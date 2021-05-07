買早餐只花50元充飢超難？小資族揭激省2方法：飽到中午

▲原PO開一家早餐店，常遇到一個老人吃飯賒帳，請他先付款，對方卻爆氣狂罵。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲買早餐只花50元充飢超難？小資族揭激省2方法。（示意圖／翻攝自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-07 12:24:27

台灣美食享譽國際，除了晚間夜市文化之外，早上的早餐店選擇也非常多元，而近日就有網友在網路上表示感嘆「現在在台灣買早餐只花50元充飢超難？」沒想到就有小資族揭露了激省的2種方法，直言「飽到中午」，引起熱議。

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▲有小資族認為「中式餐點」和「不買飲料」才最省又飽。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲有小資族認為「中式餐點」和「不買飲料」才最省又飽。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「現在早餐要50元解決是不是很難？」的文章表示，「超商組合餐一個麵包或飯糰搭飲料就要49，但營養不均衡，麥當勞等速食店早餐隨便一個套餐就超過50元，一般的早餐店有時當日特餐有50元但只限定該套餐，要兼顧營養、飽足並在50元的只想到飯糰配豆漿」，原PO更接著說「而且很多光一顆飯糰就快50了，早餐動輒超過50甚至百元是不是常態？你們早餐要多少才能吃飽呀？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「現在早餐店的漢堡都超貴 ，以前肉蛋菜是基本，現在不加蛋了要額外+10，漢堡本體也變貴，不加蛋空虛吃不飽沒營養，結果就是除去組合肉的漢堡50起跳，加飲料總價7、80很常見，但還是吃不飽，都要多點個蛋餅啥的，結論是寧可買連鎖速食」、「便宜的東西都是用碳水塞給你飽」，甚至更有小資族認為「中式餐點」和「不買飲料」才最省又飽，「傳統早餐店買的話應該差不多50塊」、「傳統中式早餐，燒餅、油條、米漿共40」、「新店區公所有個紫米飯團、有蛋、油條、蘿蔔乾、豆棗、豆棗才40」、「中式可以，西式不可能」、「不喝飲料才有可能不用50，不然就是吃不飽」、「台中買一顆傳統飯糰35就可以飽到中午了」。（編輯：王柏文）

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