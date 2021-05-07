月入33K在台北市租不了房？過來人吐現況：至少品質會好
許多台灣人因為離鄉背井在外唸書或工作，除了借助外地親戚或宿舍外，經常得選擇透過租房的方式找到能夠居住的地方。而如何在滿滿的租房市場中找到符合自己預算範圍、 CP 值又高的房子時常讓不少人頭痛。而近日就有網友在網路上疑惑「月入33K在台北市租不了房？」沒想到就有過來人吐露現況，直言「至少品質會好」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-07 13:45:19
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「月薪33K有辦法在台北市租屋過生活嗎」的文章表示，「請問大家如果月薪只有33K的話，有辦法在台北市過生活嗎？」原PO更接著說「租一間套房算7K好了，水電費加一加3K，加上生活費等開銷，月薪33K可以在台北市租房子過生活嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「不要來，食物難吃又沒人情味，不如繼續留在鄉下稱王吧」、「33K...你有一定要來台北工作嗎？」、「台北市像樣點的套房至少12至15k」、「台北7k套房要嘛超小要嘛離市區超遠」、「以前同學住萬隆，這個薪水幾乎乾掉，存不到錢」、「七千要住套房不夠吧，住遠一點才有機會」。
更有人指出最佳選擇「租在新北，台北上班」，「 講真的七千請住去新北通勤，房間會大一點」、「如果是租在新北的套房在台北市工作，33K是夠的」、「住新北也不見得存的到錢啊，不過至少品質會好一點，省點花夠吧，可能會月光就是」、「若要活得有生活品質，倒不如住在新北或桃園會更好」。（編輯：王柏文）