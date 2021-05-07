桃園市開罰諾富特1.5萬　鄭文燦：我們會記取教訓

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將來諾富特飯店如何恢復？如何讓國境旅館作機組員的檢疫？鄭文燦認為，不管一館、二館都要整棟使用，不應該分層使用，也不應該混合。國境旅館有特殊任務，這段時間有涉及觀光飯店不能營運的問題，可以採取適當營業補償，來確定以防疫為優先的考量。這部分會再等最後決定，如果一館作防疫旅館不能營運。
鄭文燦表示，目前桃園市政府協調旅館公會提供3個防疫旅館，由民航局選定作為暫時方案，一樣要符合防疫高標準，必須要整棟使用。至於諾富特淨空，完成檢查，要恢復營運，該如何把機組員防疫旅館設置進來，在檢查方面要嚴格，包括動線管理、人員管理跟機組員管理，三方面都要嚴格，因為機組員要統一造冊，入住跟離開時間都要向民航局申報，不能有任何破口，不能有缺失。
鄭文燦強調，「我們會記取教訓，國境旅館作機組員防疫一定要確保萬無一失。」，解決問題的方式，雖然過去諾福特飯店有違規事項，中央跟地方都依規定開罰，最重要是不能混住、分層，機組員部分是需要比較嚴格的把關。
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