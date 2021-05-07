桃園市開罰諾富特1.5萬　鄭文燦：我們會記取教訓

鄭文燦談開罰諾富特
▲鄭文燦表示，將對諾富特飯店違反傳染病法第37條進行調查，將一錯一罰。桃園市政府也將於今天開出第一張1萬5千元的罰單。（圖／記者李春台攝，2021.05.07）

記者李春台/桃園報導

2021-05-07 14:58:47

華航諾富特飯店違規使用非防疫旅館部分做為機組員檢疫場所，導致群聚感染擴大，遭到交通部觀光局開罰新台幣15萬元；今（7）日桃園市長鄭文燦議會備詢受訪也表示，將對諾富特飯店違反傳染病法第37條進行調查，將一錯一罰。桃園市政府也將於今天開出第一張1萬5千元的罰單。

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鄭文燦表示，諾富特一館設置華航宿舍，且同時維持觀光旅館的營運，是混用會提高防疫風險。當時華航也未申請，市府也明白地表示反對。鄭文燦說，因此觀光旅遊局有發函給交通部觀光局，會按照條例的規定開罰，開罰3萬到15萬。針對這個防疫措施的缺失，衛生福利部的CDC昨天提供缺失初步的檢查報告，市府會根據中央疫情指揮中心的指示，按照傳染病防治法第37條，1件要罰1.5萬，並會採取滾動式的方式罰款。

將來諾富特飯店如何恢復？如何讓國境旅館作機組員的檢疫？鄭文燦認為，不管一館、二館都要整棟使用，不應該分層使用，也不應該混合。國境旅館有特殊任務，這段時間有涉及觀光飯店不能營運的問題，可以採取適當營業補償，來確定以防疫為優先的考量。這部分會再等最後決定，如果一館作防疫旅館不能營運。

鄭文燦表示，目前桃園市政府協調旅館公會提供3個防疫旅館，由民航局選定作為暫時方案，一樣要符合防疫高標準，必須要整棟使用。至於諾富特淨空，完成檢查，要恢復營運，該如何把機組員防疫旅館設置進來，在檢查方面要嚴格，包括動線管理、人員管理跟機組員管理，三方面都要嚴格，因為機組員要統一造冊，入住跟離開時間都要向民航局申報，不能有任何破口，不能有缺失。

鄭文燦強調，「我們會記取教訓，國境旅館作機組員防疫一定要確保萬無一失。」，解決問題的方式，雖然過去諾福特飯店有違規事項，中央跟地方都依規定開罰，最重要是不能混住、分層，機組員部分是需要比較嚴格的把關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
19.01%80.99%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
73.6%26.4%
2021-05-04-2021-05-07
即時
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