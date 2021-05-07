跟北市完全不一樣 侯友宜：新北防疫旅館完全沒有混居
台北市政府昨（6）日拍板定案，未來全台北市不再受理防疫旅館分層、分流，一律為純防疫旅館或一般旅館；對此，新北市長侯友宜今（7）日受訪時強調，新北市的旅館從開始到現在都用分艙、分流，且完全沒有混居的狀況。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-07 15:11:40
侯友宜表示，新北市早在諾富特的疫情爆發之初，就責令所有的防疫旅館全部清查，新北市的11家防疫旅館，都已分艙、分流且完全沒有混居的狀況；因此，新北市的旅館從開始到現在就是沒有混居，且進到旅館都分艙、分流，用紅黃綠三個燈號嚴格管控，整個狀況跟台北市完全不一樣。
母親節的前夕，侯友宜呼籲，跟媽媽表示敬意的方式很多，包括視訊、電話，或在家裡跟媽媽聚聚餐、聊聊天，「什麼最好，媽媽平安最好」，如果真的無法避免要外出，也一定要把防疫做好；所以慶祝母親節的方式有非常多種類，唯一只有一項，「媽媽平安、全家平安、我們都平安，把防疫做好最重要。」
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