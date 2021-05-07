30歲男想轉行房仲！過來人曝「經驗談」：等於放手一搏
為了追求更好的薪資待遇，不少人會選擇轉行換工作。就有一名30歲網友轉行房仲拚高薪，但也擔心後續發展不好，便上網尋求解答，也立刻有不少過來人分享經驗談。
編輯中心/綜合報導
2021-05-07 15:29:07
原PO在論壇《Dcard》上分享，自己目前30歲，有考慮轉行當房仲，拚更高的薪資收入。不過他也憂心「房地產是一個很貴的東西也很有學問，但是房仲卻門檻低、淘汰率高」，除了年紀之外「感覺還要考慮到人脈問題」，希望有相關經歷的網友給予建議。
問題曝光後，就有不少過來人分享，「大多的從業人員都是從0開始，靠自己慢慢累積人脈打響名聲，問題不是年紀而是自己想不想」、「等於放手一搏，做房地產很多時候不是短期就能看見成果的，要熬！也要有些存款，我是前面走得很苦」、「可以，幾歲都不嫌晚，我前輩同事50歲轉行做房仲，才2年，去年業績800多萬」、「做業務類的真的不分年紀，全憑實力」。
然而也有部分人認為，「家裡沒有很缺錢我都不建議『做業務』吃苦」、「房仲壓力不小，沒有天天亂領五萬」、「說真的本科系出生的沒幾個願意做，30歲想入行就硬著頭皮上吧」。（編輯：潘毅）