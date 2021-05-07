為何「個人薪資」不能分享？男女論戰揭1關鍵：不是愛比

▲工作「薪水透明化」比較好？兩派人馬戰翻揭真相（示意圖／ NOWnews 資料照）
▲為何「個人薪資」不能分享？男女論戰揭1關鍵。（示意圖／ NOWnews 資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-07 15:55:08

擁有更高的薪水，絕對是受薪階級共同的目標，而公司的待遇、福利和薪資，也是求職者最關心的重點之一。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「為何『個人薪資』不能分享？」沒想到卻引起了大量男女的論戰，更揭露了1點關鍵，直言「不是愛比」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「為何不能問薪資或收入」的文章表示，「我自己打過幾個月工，就開始創業了，做過外拍模特／主播，現在是網拍業者，收入算不錯吧，月收少則3至4萬，多則6至7萬」，原PO更接著說「有個疑問，為何問收入或薪資是不禮貌的？我只是想了解，做多久什麼職業或職位大概會有怎樣的薪水，又或者在創業的人 做什麼有什麼能力，大概會有怎樣的收入，就真的很好奇啊，網上又查不到資料，看公司招聘薪資可以大概判斷起薪，但老鳥薪水就無法判斷了啊，另外創業更是無法判斷收入了」。

▲男女網友們紛紛留言表示，不喜歡透露薪水的關鍵在於「熟悉度」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲男女網友們紛紛留言表示，不喜歡透露薪水的關鍵在於「熟悉度」。（示意圖／翻攝Pexels）
原PO也說如果問了一次之後，別人不願答也不會繼續追問，甚至更做了功課指出「為何問別人薪水不禮貌是隱私，說是會有比較心態，比較心態可能會有，但我想的是『怎樣能追上他的收入、他跟我差在哪裡』等等，別人好奇我收入的話，我也是很大方的說，是這幾天偶然看到問薪資不禮貌才疑惑」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

男女網友們紛紛留言表示，不喜歡透露薪水的關鍵在於「熟悉度」，「我不喜歡被不熟的問欸，這樣的行為很像討人厭的親戚，知道我薪水要幹嘛，就只是要到處八卦，那個誰誰誰在那裡工作薪水多少這樣，然後所有親戚都知道我賺多少；但如果都是同領域的同學，我們就會互相交流，這樣知道哪間公司比較好，對跳槽有幫助，如果不熟的或領域不同的，完全不想聊薪水有夠討厭」、「台灣人不愛講還有一方面是因為台灣人很愛用薪水或錢去評價一個人，像是那個誰誰誰薪水多少多少有錢的很，居然計較這點小錢，或是賺那麼多不請客喔、或是會虧你『賺很大喔，以後靠你了』這種、或在那邊說什麼缺弟弟妹妹嗎缺兒子女兒嗎，我自己是很討厭別人說這些啦」、「可能這個社會大多是用錢（車）在看人，不想被看破，自己經驗的話，感覺被有發展可能性的異性朋友問，如果收入覺得比她高反而會模糊或謊報該年紀差不多有的薪水，如果收入自己感覺比對方低，反而會想誠實報，因為也可以拿來做篩選條件，算是保護自己吧，畢竟不知道別人會因為什麼原因接近你，但每個人不同，答案可能完全相反」。（編輯：王柏文）

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