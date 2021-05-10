房市／「裝修蟑螂」肆虐　用這招預防

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種種「裝修蟑螂」行為，消費者不但無法順利入住新家，還得面臨金錢損失。有鑑於此，臺禹樺表示，安信建經2015年推出「裝修寶」服務，截至2021年初，已有近300家擁有公司營業登記，且有室內裝修業登記的業者加入，有裝修需求的消費者，只要從配合的業者中，找到符合需求的設計公司或統包業者，雙方簽約時一併申請裝修寶服務，就能確保裝修款項受公正第三方的安全控管。
臺禹樺說明，裝修款項通常照工程進度分期支付，若申請裝修寶，簽約後，消費者照工期分期匯款進入專戶，該期工程完成後，消費者匯入下一期款項時，前一期的款項才會撥給業者；反之，若工程有延宕或有爭議，裝修款仍安置於履保專戶，消費者與業者雙方協調完成後才會進行撥款，以保障交易款項安全。工程結束後，雙方要在「結案單」簽名，正本送回安信建經後才會撥出尾款，確保廠商完工，也避免惡質消費者不支付尾款，對雙方都有保障。
臺禹樺指出，由於裝修寶的履管費僅需總金額1%，若裝修金額低於50萬，則統一收5000元，並可由消費者、業者一同分擔；也就是說，若花100萬做室內裝修，雙方只須共同負擔1萬元，對半均分僅約5000元的成本，由於花數千元，就能保障數十萬、上百萬的裝修價金，該服務上路以來，去年申辦件數較5年前已有325%成長，且消費者全台各縣市都有，也顯見室內裝修履保意識逐漸抬頭。
不過，裝修寶僅限金流管理服務，保障款項安全，並不包含設計階段或工程端所衍生的糾紛，因此，建議消費者最好能親自參與監工，掌握施工進度及品質。