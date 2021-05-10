房市／彰化新屋單價　超越台中蛋白區

信義房屋企研室統計，彰化市屋齡5年內公寓、華廈、大樓物件平均單價近半年約為25萬，較台中一線蛋白區還高。在地房仲指出，彰化市區匯集各項生活機能、學區、工作機會，自住剛性需求強勁，但因素地也少，目前新推案成交價穩站2字頭，不少預售屋開出3字頭以上價格，連帶推升中古屋價格。
財經中心/綜合報導
2021-05-10 18:30:00
信義房屋企研室統計歷月實價登錄資料，彰化市5年內公寓、華廈、大樓物件（扣除1樓、頂樓、預售）的單價，自去年10月至今，落在24.5至26萬之間。同一時期，台中市大里、太平區的新屋單價，分別落在21至24.3萬，及20至21.7萬間，甚至東區及南區的新屋單價也大約落在25萬上下。換言之，彰化市的行情超越台中一線蛋白區趨勢。
信義房屋彰化大埔店店長林佳宏指出，彰化市區生活機能完整，尤其彰化基督教醫院、秀傳醫院一帶，近縣政府等機關，周邊還有南郭國小與彰興國中學區，機能、學區、工作機會都多，自住剛性需求十分強勁，因此，無論是中古透天、華廈、公寓，或是新建案，買氣都相當活絡；除自住客，另有少部分置產客同樣也鎖定市區物件入手，也是看準有穩定的收租市場，長期而言也具備增值空間。
林佳宏觀察，由於市區素地少，目前新建案價格普遍都成交在25萬以上，若地點近彰基醫院，甚至已出現開價4字頭，實際成交約34至38萬元的價格；換算成總價帶，3房平車物件約需1500萬左右才能買到。
林佳宏表示，整體來說，成交速度最快的物件類型，若是中古透天，屋齡3、40年左右，總價約700至800萬，屋齡10多年新透天約1400至1500萬，而若是中古華廈3房平車，則約600至700萬間。