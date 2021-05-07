酒駕犯行頻傳該如何遏阻？網推「這方法」：比死刑還有效

雲林及嘉義警方為防酒駕肇事，自12日起執行聯勤取締。（圖／嘉義縣警察局提供）
▲台灣酒駕歪風始終難止，除了加大警力巡查之外，還有什麼其他有效的方法嗎？（示意圖／嘉義縣警察局提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-07 18:30:21

知名媒體人黃暐瀚的媽媽在母親節前夕，不幸遭酒駕撞死，尤其事後查出該名駕駛前一天就曾因酒駕車輛被抓，但卻不知警惕、一錯再錯，更加激起全台民眾憤怒。即便宣導多年，台灣社會酒駕歪風始終難止，對此，就有網友認為酒駕被抓到便「沒收車輛」，應該是最有效的遏止方式，引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有位網友在PTT以「酒駕沒收車輛很困難嗎」為題發文，指出「酒駕是行為，車是作案工具，再合理不過了」。原PO表示，之前就曾看過談話節目討論酒駕議題，認為國外實證最有效的方式，就是直接沒入車輛。原PO強調，「你再會喝酒，沒有作案工具就沒辦法酒駕」。

▲台北市長柯文哲6日晚間在臉書表示，自己的學生也曾被酒駕撞死，呼籲民眾別再酒駕。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲6日晚間在臉書表示，自己的學生也曾被酒駕撞死，呼籲民眾別再酒駕。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
且以最近黃暐瀚母親一案為例，若酒駕被抓即沒收車輛，那麼也不會發生之後的悲劇。「只要會被沒收，也沒人會敢把車子借給喝酒的人」。原PO最後再次呼籲，「請問沒收車輛很難嗎？」之後更在留言中補充，有些網友出於激憤，建議酒駕駕駛直接死刑或鞭刑，但實務上不太可能。不過沒收車輛僅是行政罰，不會有過重的問題，「比例原則完全可以」。

原PO拋出的建議掀起討論，網友紛紛留言回覆說，「沒收比死刑有用，死刑就算有，多數法官也不敢判」、「立委覺得很難」、「人命不值一台車啊」、「真的應該這樣，抓到先扣照扣車再說」、「有錢人怕關不怕車被沒收，那可以累犯加刑法，不衝突」、「本來沒入車輛就是最有效最有嚇阻力的方式！偏偏立委和不少人都很替酒駕者著想，可酒駕者有替他人著想嗎」、「酒駕二犯沒收挺合理的」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
8.82%91.18%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
93.16%6.84%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
20.69%79.31%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
73.37%26.63%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀