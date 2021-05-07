酒駕犯行頻傳該如何遏阻？網推「這方法」：比死刑還有效
知名媒體人黃暐瀚的媽媽在母親節前夕，不幸遭酒駕撞死，尤其事後查出該名駕駛前一天就曾因酒駕車輛被抓，但卻不知警惕、一錯再錯，更加激起全台民眾憤怒。即便宣導多年，台灣社會酒駕歪風始終難止，對此，就有網友認為酒駕被抓到便「沒收車輛」，應該是最有效的遏止方式，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-07 18:30:21
有位網友在PTT以「酒駕沒收車輛很困難嗎」為題發文，指出「酒駕是行為，車是作案工具，再合理不過了」。原PO表示，之前就曾看過談話節目討論酒駕議題，認為國外實證最有效的方式，就是直接沒入車輛。原PO強調，「你再會喝酒，沒有作案工具就沒辦法酒駕」。
且以最近黃暐瀚母親一案為例，若酒駕被抓即沒收車輛，那麼也不會發生之後的悲劇。「只要會被沒收，也沒人會敢把車子借給喝酒的人」。原PO最後再次呼籲，「請問沒收車輛很難嗎？」之後更在留言中補充，有些網友出於激憤，建議酒駕駕駛直接死刑或鞭刑，但實務上不太可能。不過沒收車輛僅是行政罰，不會有過重的問題，「比例原則完全可以」。
原PO拋出的建議掀起討論，網友紛紛留言回覆說，「沒收比死刑有用，死刑就算有，多數法官也不敢判」、「立委覺得很難」、「人命不值一台車啊」、「真的應該這樣，抓到先扣照扣車再說」、「有錢人怕關不怕車被沒收，那可以累犯加刑法，不衝突」、「本來沒入車輛就是最有效最有嚇阻力的方式！偏偏立委和不少人都很替酒駕者著想，可酒駕者有替他人著想嗎」、「酒駕二犯沒收挺合理的」。（編輯：倪浩軒）
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