逛好市多「想買神鍋」獻給媽！眾愣：會被扁 原因超無奈
母親節即將到來，不少人都會趁著佳節團圓慶祝，感謝媽媽這些年來的辛勞。不過，就有一名網友到美式賣場「好市多」逛街時，意外發現一款媽媽愛用的炒鍋價格十分優惠，讓他動心想送給媽媽，但不少人卻紛紛急壞直喊「估計會被扁」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-07 18:08:36
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示最近逛好市多時，發現媽媽平常愛用的炒鍋售價十分讓人動心，「價格蠻殺的，還有燜燒鍋和其他商品，在想說是不是要幫母親大人換一個鍋，大家用過嗎？想購一個」。
問題一曝光，卻有不少人紛紛勸退原PO，直言「除非媽媽很愛煮、不然送鍋子....媽媽OS:是要我再煮20年嗎？之前的煮不壞還來！」、「母親節最最最低的要求，別讓媽媽進廚房，現金加上氣氛融洽的一餐是最棒的選擇。」、「每天都在炒菜了，母親節還收到鍋子估計會被扁」、「平常送可以，別藉著母親節送，媽媽並不喜歡這種節慶收到鍋碗瓢盆」、「包紅包或請媽媽吃飯聚一聚，不要送鍋子啦！我很愛煮也不想收到這種東西」、「媽媽只想收現金啦」。
但也有人抱持不同看法，「很多人都表示小孩若送鍋刀會很生氣之類的……我個人可能想法非同凡人，我只要小孩送的我都很開心耶！甚至，其實我真心不太喜歡孩子花錢送我什麼禮物……一張卡片就能滿足我的心」。（編輯：陳雅雲）