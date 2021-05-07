孫東寶餐包一嚐忘不了！她急問「去哪買」　員工抖出門路

孫東寶
▲連鎖牛排店「孫東寶」近年火速崛起，就有女網友好奇詢問「孫東寶的餐包可以去哪裡買？」而引來員工曝光門路。（圖／翻攝孫東寶 台式牛排教父臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-07 20:40:04

台灣街上連鎖牛排店隨處可見，由於牛排能做出客製化口感的特點，且價格平易近人，深受不少民眾喜愛，其中擁有牛排教父美名之稱的「孫東寶」近年更是不斷展店。然而，就有一名女網友指出，自己嚐了孫東寶的餐包後便忘不了，因此PO文詢問「可以去哪裡買？」對此，留言中就有不少員工跳出來揭密門路。

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原PO於《Dcard》上以「孫東寶員工請進」為題發文，表示自己吃了孫東寶的餐包後，就因其美味的口感而渴望能再吃到，所以好奇詢問「請問孫東寶的餐包可以去哪裡買嗎？真的好好吃」。

▲原PO好奇詢問「孫東寶的餐包可以去哪裡買？」（圖／翻攝Dcard）
▲原PO好奇詢問「孫東寶的餐包可以去哪裡買？」（圖／翻攝Dcard）
問題一曝光，也引來許多顧客大讚，「我真的超愛，每次去都加點」、「看到就餓了」、「真的超好吃！被牛排耽誤的麵包哈哈哈！冷掉也還是很好吃，熱熱的吃是最讚的」、「這才是孫東寶本體」、「我也覺得超好吃！每次都加點」、「孫東寶本體是餐包跟玉米濃湯哈哈哈」、「孫東寶根本被牛排耽誤的餐包店」。

留言中就有孫東寶員工現身解答，直言「直接店買，前員工路過～」、「我以前打工的時候一包冷凍的沒記錯是30顆，是賣225，但我不確定現在有沒有漲價了！」、「孫東寶員工路過～可以跟櫃檯買一整包$225，我有看過有人直接買4包回家」、「孫東寶前員工路過～可以直接到店裡買整包的喔！之前下班打掃前都會跟同事一起買來吃超讚，感覺店裡餐包都快被自己人吃完」。（編輯：陳雅雲）

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