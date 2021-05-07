家門牆壁「突長5根地瓜」！女揭真相超苦惱：不是只有我

地瓜
▲一名女網友回到家後，發現家中門口突然出現5根地瓜，當她曝光真相後，反而讓全場羨慕直喊「太好命了！」（圖／翻攝爆怨2公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-07 21:12:35

俗話說「千金買房、萬金買鄰」！不少人買房時除了會考慮房價、地段等，好鄰居更是可遇不可求。對此，就有一名女網友指出，今（7）日一回到家，就發現家中門口突然出現5根地瓜，但當她曝光真相後，反而讓全場羨慕直喊「太好命了！」

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示今（7）日回到家後，發現家門口被放了5根地瓜，讓她無奈直呼「我說這位親愛的鄰居～麻煩您下次送我芋仔地瓜的時候，用袋子裝一下嘛」。隨後她也向鄰居喊話，「還有～不要靜悄悄的來，又靜悄悄的走，每次回禮給你，你都塞更多東西給我帶走，我都不知道該怎麼辦了」，最後原PO更透露，鄰居的禮物不是只有她拿到，「不是只有我有，他也分給別家」。

▲原PO透露，鄰居都會分送不少好康給她，這次她就在家門口拿到5根地瓜。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO透露，鄰居都會分送不少好康給她，這次她就在家門口拿到5根地瓜。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光後，不少網友一看反而羨慕直喊，「千萬買房億萬難買好鄰居」、「人家好心要送你吃，你還嫌，你太好命了」、「房價高不如有好鄰居」、「分給很多家，要準備很多袋子呀…注重環保的好鄰居～感覺地瓜很優質」、「這個鄰居必須要讚一下」、「好可愛的鄰居、而且很環保沒用袋子」、「這是炫耀文」；甚至有人搞笑表示「嚇到我以為牆壁長地瓜」、「不知道的人以為從牆壁長出來的…」。

還有過來人分享類似經驗，直言「我家也有鄰居會送菜只有一戶」、「我娘家家鄰居也常常這樣，還會把菜直接掛在我家小鐵門上，也不署名一下，都不知道是哪一戶送的....」、「我家鄰居也是這樣，有時候放的菜太大顆，沒仔細看還以為是人頭還是什麼的，會被嚇到」、「我家樓下也是這種芳鄰，困擾的是，她不是送烏魚子就是送蛋黃酥⋯我很難回禮」。（編輯：陳雅雲）

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