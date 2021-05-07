買iPhone 11秒崩潰！女哭「不想相信」　眾認了：有陰影

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由於問題實在太多，加上姊姊告知她「這可能是機王」，她便決定將手機拿回電信公司檢測，但尷尬的是，事後對方也找不到問題，「他們說測試的時候都正常，雖然這個結果我有預料到，但還是好失望⋯」。直至近期，原PO透露手機畫面上又出現黑點，上網查詢可能是入塵導致，讓她更加無奈「到底為什麼我的手機狀況那麼多，你們也遇過這些狀況嗎」。
貼文一曝光，就引來不少網友討論，「所有手機都有遇到機王的可能性，差別在於是否高機率，而且剛拿到有問題的話早就該送原廠換機了」、「那代表你真的很賽，跟機王太有緣」、「我全家都用iPhone 都沒出過問題～人品爆發一家人？」、「我也只用過小7跟12pro這兩隻iphone，都用得滿開心的沒啥問題」、「拿去直營店檢測送修，如果還在保固內應該不貴吧」。
此外，也有過來人有感而發，直言「我有遇過，一樣是iPhone，還遇過兩次」、「我也是對iphone有陰影！！i6s plus拿到一個月就開始各種死當，然後打電話沒聲音，聽不見對方講話，完全沒聲音，重開機才有用」、「我也是對iphone 很有陰影，快被搞瘋了⋯⋯修了好幾次放棄了⋯⋯每次看到別人拿的很開心都很羨慕」、「我也是第一次買i11，我是在官網買的，買不到一個月出現讀不到sim卡，跑了兩次維修中心，第二次才確定手機有故障，換了整機，希望我的人品沒問題」。（編輯：陳雅雲）