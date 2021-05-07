麥當勞糖醋醬有5種口味？老員工認了　最怕客服專線響起

麥克雞塊、麥當勞
▲曾長期在麥當勞任職的YouTuber瞳恩透露，麥克雞塊的糖醋醬有5種口味，讓網友嘖嘖稱奇。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-05-07 22:40:35

知名連鎖速食店「麥當勞」，旗下商品多樣，消費方便且快速的特點，總是能吸引許多民眾前往用餐。尤其麥克雞塊更是招牌餐點之一，深受消費者青睞。不過曾長期在麥當勞工作的YouTuber「瞳恩Tung En」就透露，其實麥克雞塊的糖醋醬有5種口味，讓網友嘖嘖稱奇。

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瞳恩日前在個人YouTube頻道發布影片，分享了關於麥當勞的10個冷知識，像是麥當勞總公司有開設「漢堡大學」，供各店襄理級以上的員工進修，另外瞳恩還分享了麥當勞最主要的收入是房地產，且最初是開賣熱狗堡，以及讓人很難以置信的每秒鐘全球麥當勞可以賣出70個漢堡，全世界每8個人中就會有一人曾經在麥當勞工作過等等冷知識。

▲麥當勞。（示意圖／翻攝Pexels）
▲全球麥當勞每秒就可以賣出70個漢堡。（示意圖／翻攝Pexels）
而最讓網友嘖嘖稱奇的，則是原來麥克雞塊的糖醋醬有分5種口味，按照酸甜程度排序為1～5號，號碼就標示在糖醋醬的封膜上。但瞳恩表示，自己忘記哪個數字代表比較酸了，且新的糖醋醬不確定是否仍按照這個分類。

另外瞳恩也分享了一些在麥當勞上班的趣事，像是去麥當勞打工，最會學到的技能就是裝忙；每個櫃檯在服務客人時有120秒限制，且後面都有在計時，一旦超秒就會被紀錄為紅單。另外麥當勞員工都超怕接到客服，客服專線一響，整店就會想起專屬音樂，大家聽到就知道事情不妙，瞳恩笑稱比當兵時的1985專線還可怕。

長知識的網友紛紛在底下留言回覆說，「最驚訝的是糖醋醬有號碼，剛剛立馬看了自己存的糖醋醬，真的有欸」、「難怪有時候覺得糖醋醬好吃，有時候又覺得難吃」、「裝忙真的是必備」、「很棒的分享耶，讚喔」。（編輯：倪浩軒）

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