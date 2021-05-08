買房近捷運通勤超爽？過來人反曝「抉擇關鍵」：不理想
許多民眾花大筆積蓄買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。近日，有網友在PTT女孩版提到，房子近捷運是否真的很重要？認為通勤距離長久下來也是壓力，貼文立刻引發熱議，卻有過來人點出並非離捷運站近就好，還得留意「一關鍵」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 10:49:52
原PO以「近捷運很重要嗎？」為題，提到通勤距離一拉遠，長久下來也是壓力，假日出遊或採買也比較麻煩一點，不禁疑惑詢問廣大鄉民「在找房子時，除了內部格局，外部環境會很在乎住家跟捷運或車站的距離嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「遠一點可以，前提是附近要有YouBike」、「看你覺得重不重要啊，如果你不搭捷運就不重要了」、「看你習慣啊，近就多了一種選擇」、「沒車的話很重要」、「下雨天就知道很重要了」、「不然捷運附近房價是賣假的？」「廢話，不然捷運附近在貴啥」、「覺得很重要！出門可以省很多時間！」
不過，有網友指出，捷運站周邊房價較高，但還得看站點以及路網完善程度，「看路網完不完善，像北捷未來要是有完全體，應該比自駕爽」，若路網不完善，或許就沒這麼理想。（編輯：賴詠璿）