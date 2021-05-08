男放棄台大改唸私立大學！內行抖出「原因」：真的很聰明
台灣大學一直以來都是學子們的頂端目標，沒有足夠的資質與成績，恐怕是連申請門檻都達不了。不過，近日就有網友分享自己弟弟前些陣子申請入學時，卻說自己要去唸私立大學，不想要唸台大，其原因曝光後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 10:45:06｜2021-05-08 10:45:17
原PO在「Dcard」貼文指出「最近各大學都開始放榜了，弟弟按照自己的志願上了私立大學，但不懂他為什麼成績明明可以填台大卻要放棄，雖然不是說台大醫科，但還有很多其他成績都有到，問他他也不說原因，爸媽也就說尊重他的意思，不懂到底在幹嘛，我自己成績中上不到頂尖，覺得弟弟有這機會放棄很可惜」。
貼文一出，網友紛紛點出關鍵「等等？你說是私立大學嗎？獎學金+++」、「看來是為了獎學金而去唷！私立大學獎學金都破百萬的」、「之前不是一個去念私立三百多萬的，超爽啊」、「看到私立大學就懂了，拿獎學金」、「我鄰居家的也這樣，成績好去念私大，一進去就兩百多萬獎學金」、「個人覺得是為獎學金而去，省學費自己也不會課業壓力太重」、太聰明了，私大獎學金都超優的」。
另外，也有網友表示「個人考量問題，雖台大是尖端，但這年代不是王道了，仔細端想產業面上，優秀人才可不僅限於台大」、「除了醫科、生物學等等以外，我覺得也不一定非得念台大不可啦」、「唸台大出社會後，如果不是醫科，什麼時候賺到第一桶金都不知道呢」。（編輯：張嘉哲）