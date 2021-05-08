打開爸爸LINE一看秒心碎！女驚「被耍10年」 原因眾認了
LINE是現在不少人用來維持聯絡的通訊軟體，就連長輩們聯繫晚輩也都會使用。不過，近日就有網友分享自己看了爸爸的LINE之後，才知道自己被當小丑10幾年，其原因曝光之後，釣出不少兒女也出面認同，表示「我也是」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 13:35:58
原PO在「Dcard」貼文指出「前幾天借爸爸的舊手機來用，好奇爸爸給我Line的暱稱是什麼，結果就看到我被他噤聲了，想證明他是不小心按到的，所以看看他現在用的手機，不看還好，本來給自己的藉口瞬間毀滅，他的新手機裡的我被噤聲外加隱藏，背景圖片還是他偷拍我超級醜的睡姿」。
「平常我也不會有事沒事特別吵他啊，而且我找他說話都報喜不報憂欸，想不通到底想怎樣啦！所以我就忍不住直接當面對決了 『欸爸！你為什麼噤聲我』，結果爸爸竟說『哈哈！被你發現了喔』，真的QQ！我這10年來都以為他不會用3C，殊不知自己才是小丑....有人也被家人噤聲嗎嗚嗚嗚」。
貼文一出，網友紛紛回應「我也被我媽噤聲啦哈哈哈哈XD」、「偶很安靜老母也噤聲我啦，後來就習慣了」、「我媽嫌我吵也關我靜音」、「很正常啊，我爸自己很愛吵我，但都噤聲我哈哈哈哈」、「我媽之前不小心封鎖我然後怪我都不看他的訊息，超問號XD」、「我爸媽也都說我很吵，直接關好關滿」、「我媽也是說賴很吵，所有把全部人都靜音」、「我爸說賴很吵，但工作不能不開聲音，怕漏接電話，就噤聲一堆人XD」（編輯：張嘉哲）