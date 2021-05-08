玩整年股票慘賠100萬！「亮點」眾反讚爆　內行卻搖頭了

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▲網友分享自己股票年度損益。（圖/Dcard）

而所謂當沖，全名是當日沖銷（Day Trading）的簡稱，當沖的意思是當日開盤後完成買賣股票的動作來賺取價差， 股票不會放到隔天下一個交易日，也稱為不留倉，但其風險也相對長期股票來的大很多，可以短期獲利數萬，也可能慘賠龐大金額。在此還是要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）