玩整年股票慘賠100萬！「亮點」眾反讚爆　內行卻搖頭了

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只見，貼出的照片，已出帳的投資總額為「115,232,559」，而實現的投資報酬率為「-1,006,334」，不少網友看了紛紛驚呼「老公洗澡水放好了！」、「有缺弟弟嗎？破億的資金啊」、「哇賽這損益，有缺哥哥嗎？」、「乾爹！您的洗澡水放好哩」、「可以養我嗎嗚嗚」。
不過，也有內行網友表示「上面的數字不是總資本....那是用100萬當沖一百次就有的數據，不是破億總資本的意思」、「完全不了解為什麼大家都覺得他本夠多，投資總額高跟你有沒有錢根本沒關係，你一天當沖個幾百萬不用本金，一樣會記在投資總額中，重點是他賠了100萬」、「投資總額那個是每筆交易金額加起來，我本30萬，一個月交易下來也有500萬....」、「雖然很多人看不懂投資總額不代表是本金，但敢發虧錢由衷佩服」。
而所謂當沖，全名是當日沖銷（Day Trading）的簡稱，當沖的意思是當日開盤後完成買賣股票的動作來賺取價差， 股票不會放到隔天下一個交易日，也稱為不留倉，但其風險也相對長期股票來的大很多，可以短期獲利數萬，也可能慘賠龐大金額。在此還是要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）