玩整年股票慘賠100萬！「亮點」眾反讚爆　內行卻搖頭了

股票
▲網友分享自己玩股票整年的戰績，賠了一百萬餘元，結果反而引來網友大讚。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-08 13:57:58｜2021-05-08 13:58:13

購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試。近日，就有網友分享自己玩股票的「年度戰績」，表示自己慘賠了100餘萬元，並貼出自己損益金額表，結果網友見「亮點」卻反而狂讚「有錢人就是不同！」引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在「Dcard」貼出自己年度股票戰績指出「這是今年度不敢打開的秘密，花了一百萬繳學費，今年主要獲利來自友達31萬、新唐26萬、台玻42萬、鴻海102萬，損失來自於當沖，輸了300多萬，一百多萬的學費心得分享給大家，我不看新聞、不看分析師，都是自己做功課」。

▲網友分享自己股票年度損益。（圖/Dcard）
▲網友分享自己股票年度損益。（圖/Dcard）
只見，貼出的照片，已出帳的投資總額為「115,232,559」，而實現的投資報酬率為「-1,006,334」，不少網友看了紛紛驚呼「老公洗澡水放好了！」、「有缺弟弟嗎？破億的資金啊」、「哇賽這損益，有缺哥哥嗎？」、「乾爹！您的洗澡水放好哩」、「可以養我嗎嗚嗚」。

不過，也有內行網友表示「上面的數字不是總資本....那是用100萬當沖一百次就有的數據，不是破億總資本的意思」、「完全不了解為什麼大家都覺得他本夠多，投資總額高跟你有沒有錢根本沒關係，你一天當沖個幾百萬不用本金，一樣會記在投資總額中，重點是他賠了100萬」、「投資總額那個是每筆交易金額加起來，我本30萬，一個月交易下來也有500萬....」、「雖然很多人看不懂投資總額不代表是本金，但敢發虧錢由衷佩服」。

而所謂當沖，全名是當日沖銷（Day Trading）的簡稱，當沖的意思是當日開盤後完成買賣股票的動作來賺取價差， 股票不會放到隔天下一個交易日，也稱為不留倉，但其風險也相對長期股票來的大很多，可以短期獲利數萬，也可能慘賠龐大金額。在此還是要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
12%88%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
93.75%6.25%
2021-05-05-2021-05-08
即時
推薦閱讀