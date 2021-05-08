吃麥當勞被路人一路狂盯！「理由」曝光 苦主秒懂：難怪
麥當勞可以說是台灣速食業界的龍頭，其每到用餐時段，各門市幾乎都可見排隊人潮。不過，近日就有網友分享自己買麥當勞來吃，結果不僅被路人一直狂看，連騎摩托車的民眾也瞪大眼睛，其理由曝光，釣出一票苦主，直呼「真的很卑微」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 16:28:37
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「我剛剛去麥當當買一號餐，出門口，我把薯條拿出來，邊走邊吃，為什麼路人都一直看我？還有一個騎摩托車的，眼睛變好大，到底怎麼回事，外送員不能吃麥當當嗎？」
「平常我都跑11點到下午1點，下午5點到晚上9點這樣，今天比較忙，所以忙到下午兩點半，路上比較好吃的便當店都關門，今天有點熱，忽然想要吃麥當勞再喝杯冰可樂，忍不住就先塞一口薯條到嘴裡，結果就被路人用以怪異眼神看待」原來，該名網友是一位外送員，只是趁休息時間自掏腰包買麥當勞來吃，沒想到被路人誤會是在偷吃客人餐點。
貼文一出，網友紛紛秒懂「因為路人以為你在偷吃客人餐點＝＝」、「路人八成覺得你在吃客人麥當當....」、「有時候覺得當外送員真不像人，吃個東西也要遮遮掩掩，用自己錢買的東西還不能光明正大啊」、「昨天我取了鹹酥雞的餐，放進大袋後，從小袋拿出我在另一家買的雞排...店家眼睛睜超大....我自己買的啊大哥」、「路人以為你在偷吃...不太意外＝＝」、「我吃東西都離我的車超遠，真的卑微」、「你穿制服又在車旁邊，難怪被誤會偷吃，辛苦了」。（編輯：張嘉哲）