吃太飽了！男扮孫悟空壓五指山 遊客狂餵香蕉他崩潰求饒
時常有些景點為了在連假時吸引遊客前往，紛紛祭出不同花招，結果中國河北邯鄲的五指山景區卻因此鬧出有趣的事情！一名工作人員扮演《西遊記》當中的角色「孫悟空」，重現劇情的經典畫面，結果確實引來不少遊客朝聖，但卻狂被餵食，飽到求饒直呼「別再餵食了」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 16:46:30
陸媒《點時新聞》報導，位於大陸河北邯鄲的五指山景區，在中國五一連續假期時，決議推出「與遊客互動性的活動」，於是找來男員工扮演孫悟空，重現劇中美猴王被壓在五指山下的劇情，此舉一出果真引爆話題，大批民眾紛紛前往參觀。
原本以為五指山景區成功打響名號，但卻苦到該名扮演「孫悟空」的男員工，因為來朝聖的旅客們，各個狂餵食香蕉以及各種零食，男員工也不好意思拒絕，便不斷進食，直到最後真的飽到受不了頻頻求饒、拒絕，而辛苦的是，該名男員工一天上班五小時，其姿勢不是站也不是坐，而是鑽進一座假山的山洞造景，上半身露出，下班身則是趴在山洞內維持五小時，加上又飽到不行，實在相當耗體力。
而該事件曝光後，在微博引發中國網友熱議「爽了公司苦了員工呀」、「看來下次只要扮成豬八戒了，不然一直吃香蕉」、「那員工看到香蕉應該會想吐唄」、「提供員工餐ww這公司挺佛的？」、「我是好奇為啥大家要餵香蕉，他可是真人呀，還真以為他是真的猴子嗎？」（編輯：張嘉哲）