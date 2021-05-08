不能忍！公司同事訂披薩不揪　她怒告「被霸凌」獲賠88萬

▲為何披薩中間要放「三角架」？商家揭真正用途。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲國外一位女子因為辦公室同事訂披薩總是獨漏自己，讓她氣得提告被職場霸凌。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-08 17:29:11

對坐辦公室的上班族來說，同事之間團購零食點心下午，真的是難以取代的小確幸，如果有人總是在團購時被獨漏，那確實也是心靈上莫大的打擊。英國一位女子，就因為辦公室定期的披薩聚餐總是不揪她，讓她氣得狀告法院自己遭到職場霸凌，結果勝訴，法官判公司必須賠償她2.3萬英鎊，約新台幣88萬元。

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據《鏡報》報導，這位女子名叫莉維卡（Malgorzata Lewicka），她在英國福特汽車（Ford）的一間經銷商上班，而公司每月都會舉辦一次員工的披薩聚餐，但是莉維卡卻總是被排除在外，沒有人詢問她是否要加入聚餐，在訂餐時也從未有算她一份的意思。

▲有大量過來人直言，「其實很尷尬，台灣英文好的人很多，在高薪職場英文好其實只是基本條件，就不會失業可以出差，但是還是領超爛薪水，大概是這樣的結局」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲職場之間的人際相處，是許多上班族必須學習的課題。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
莉維卡指控，公司有意排擠她是因為，她曾投訴主管因為自己單親媽媽的身份，給予較低的薪資，最終該位主管被記了一次警告。從那之後，公司就故意忽略她。

公司雖然解釋莉維卡與同事間的相處不融洽，且莉維卡並未主動要求要參與聚餐。但法官不採信公司的說法，因為莉維卡有提出明確的證據，經理走遍辦公室詢問每個人要吃什麼，但就是沒有詢問莉維卡，因此判定公司敗訴。且之後莉維卡也遭到裁員，所以認為公司須賠償2.3萬英鎊、約新台幣88萬元，包括對感情上的傷害以及收入損失的賠償。（編輯：倪浩軒）

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