不能忍！公司同事訂披薩不揪 她怒告「被霸凌」獲賠88萬
對坐辦公室的上班族來說，同事之間團購零食點心下午，真的是難以取代的小確幸，如果有人總是在團購時被獨漏，那確實也是心靈上莫大的打擊。英國一位女子，就因為辦公室定期的披薩聚餐總是不揪她，讓她氣得狀告法院自己遭到職場霸凌，結果勝訴，法官判公司必須賠償她2.3萬英鎊，約新台幣88萬元。
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 17:29:11
據《鏡報》報導，這位女子名叫莉維卡（Malgorzata Lewicka），她在英國福特汽車（Ford）的一間經銷商上班，而公司每月都會舉辦一次員工的披薩聚餐，但是莉維卡卻總是被排除在外，沒有人詢問她是否要加入聚餐，在訂餐時也從未有算她一份的意思。
莉維卡指控，公司有意排擠她是因為，她曾投訴主管因為自己單親媽媽的身份，給予較低的薪資，最終該位主管被記了一次警告。從那之後，公司就故意忽略她。
公司雖然解釋莉維卡與同事間的相處不融洽，且莉維卡並未主動要求要參與聚餐。但法官不採信公司的說法，因為莉維卡有提出明確的證據，經理走遍辦公室詢問每個人要吃什麼，但就是沒有詢問莉維卡，因此判定公司敗訴。且之後莉維卡也遭到裁員，所以認為公司須賠償2.3萬英鎊、約新台幣88萬元，包括對感情上的傷害以及收入損失的賠償。（編輯：倪浩軒）